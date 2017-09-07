С кем Россия сыграет в плей-офф Евробаскета

Сборная России после победы над Великобританией в заключительном матче группы D на чемпионате Европы-2017 (82:70) гарантировала себе попадание в тройку лучших команд группы D. Таким образом, в 1/8 финала команда Сергея Базаревича точно не встретится с главными фаворитами чемпионата, Испанией.
– Из оставшихся встреч сегодняшнего дня российских болельщиков должно интересовать противостояние Турции и Латвии (начало - 20.45). Победа хозяев турнира над прибалтами сделает россиян победителями группы. В таком случае соперниками российской команды в следующем матче станет Венгрия.
– Если же Латвия победит Турцию, а Сербия уступит Бельгии (начало - в 17.15), то россияне станут вторыми и почти наверняка проведут следующий матч с Черногорией. Балканцы уступят третью строчку только при совсем фантастическом раскладе: собственное поражение от Румынии и победа Венгрии над испанцами.
– Худшим для россиян вариантом станет встреча с Хорватией, которая состоится, если Латвия и Сербия выиграют. Места в группе будут распределяться по разности мячей в матчах лидеров между собой. У России здесь худший показатель – "-12", у латвийцев – "+5", у сербов – "+7".
Группа C
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. ХОРВАТИЯ
|
5
|
4
|
1
|
397-336
|
9
|
2. ИСПАНИЯ
|
4
|
4
|
0
|
362-239
|
8
|
3. ЧЕРНОГОРИЯ
|
4
|
2
|
2
|
292-298
|
6
|
4. ВЕНГРИЯ
|
4
|
2
|
2
|
271-283
|
6
|
5. Чехия
|
5
|
1
|
4
|
356-441
|
6
|
6. Румыния
|
4
|
0
|
4
|
247-328
|
4
Группа D
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. РОССИЯ
|
5
|
4
|
1
|
437-366
|
9
|
2. СЕРБИЯ
|
4
|
3
|
1
|
326-299
|
7
|
3. ЛАТВИЯ
|
4
|
3
|
1
|
355-317
|
7
|
4. ТУРЦИЯ
|
4
|
2
|
2
|
309-291
|
6
|
5. Бельгия
|
4
|
1
|
3
|
299-336
|
5
|
6. Великобритания
|
5
|
0
|
5
|
390-438
|
5
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marksan
Скорее всего, звиздец!
17:26
Carlos_Valderrama
Скорее всего с Венграми. Их пройдём, а дальше 1/4 вряд ли
16:36
RoyalHunter
Сербы выиграют наверняка, а вот Латвия 50х50. Так что мы или первые или третьи
16:24