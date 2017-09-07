С кем Россия сыграет в плей-офф Евробаскета

Сборная России после победы над Великобританией в заключительном матче группы D на чемпионате Европы-2017 (82:70) гарантировала себе попадание в тройку лучших команд группы D. Таким образом, в 1/8 финала команда Сергея Базаревича точно не встретится с главными фаворитами чемпионата, Испанией.

– Из оставшихся встреч сегодняшнего дня российских болельщиков должно интересовать противостояние Турции и Латвии (начало - 20.45). Победа хозяев турнира над прибалтами сделает россиян победителями группы. В таком случае соперниками российской команды в следующем матче станет Венгрия.

– Если же Латвия победит Турцию, а Сербия уступит Бельгии (начало - в 17.15), то россияне станут вторыми и почти наверняка проведут следующий матч с Черногорией. Балканцы уступят третью строчку только при совсем фантастическом раскладе: собственное поражение от Румынии и победа Венгрии над испанцами.

– Худшим для россиян вариантом станет встреча с Хорватией, которая состоится, если Латвия и Сербия выиграют. Места в группе будут распределяться по разности мячей в матчах лидеров между собой. У России здесь худший показатель – "-12", у латвийцев – "+5", у сербов – "+7".

Группа C

И В П М О 1. ХОРВАТИЯ 5 4 1 397-336 9 2. ИСПАНИЯ 4 4 0 362-239 8 3. ЧЕРНОГОРИЯ 4 2 2 292-298 6 4. ВЕНГРИЯ 4 2 2 271-283 6 5. Чехия 5 1 4 356-441 6 6. Румыния 4 0 4 247-328 4

Группа D