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16:12 | Баскетбол — Чемпионат Европы

С кем Россия сыграет в плей-офф Евробаскета

Главный тренер сборной России Сергей БАЗАРЕВИЧ. Фото AFP
Главный тренер сборной России Сергей БАЗАРЕВИЧ. Фото AFP
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Сборная России после победы над Великобританией в заключительном матче группы D на чемпионате Европы-2017 (82:70) гарантировала себе попадание в тройку лучших команд группы D. Таким образом, в 1/8 финала команда Сергея Базаревича точно не встретится с главными фаворитами чемпионата, Испанией.

– Из оставшихся встреч сегодняшнего дня российских болельщиков должно интересовать противостояние Турции и Латвии (начало - 20.45). Победа хозяев турнира над прибалтами сделает россиян победителями группы. В таком случае соперниками российской команды в следующем матче станет Венгрия.

– Если же Латвия победит Турцию, а Сербия уступит Бельгии (начало - в 17.15), то россияне станут вторыми и почти наверняка проведут следующий матч с Черногорией. Балканцы уступят третью строчку только при совсем фантастическом раскладе: собственное поражение от Румынии и победа Венгрии над испанцами.

– Худшим для россиян вариантом станет встреча с Хорватией, которая состоится, если Латвия и Сербия выиграют. Места в группе будут распределяться по разности мячей в матчах лидеров между собой. У России здесь худший показатель – "-12", у латвийцев – "+5", у сербов – "+7".

Группа C

 

И

В

П

М

О

1. ХОРВАТИЯ

5

4

1

397-336

9

2. ИСПАНИЯ

4

4

0

362-239

8

3. ЧЕРНОГОРИЯ

4

2

2

292-298

6

4. ВЕНГРИЯ

4

2

2

271-283

6

5. Чехия

5

1

4

356-441

6

6. Румыния

4

0

4

247-328

4

Группа D

 

И

В

П

М

О

1. РОССИЯ

5

4

1

437-366

9

2. СЕРБИЯ

4

3

1

326-299

7

3. ЛАТВИЯ

4

3

1

355-317

7

4. ТУРЦИЯ

4

2

2

309-291

6

5. Бельгия

4

1

3

299-336

5

6. Великобритания

5

0

5

390-438

5
3
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Скорее всего, звиздец!

17:26

Carlos_Valderrama

Скорее всего с Венграми. Их пройдём, а дальше 1/4 вряд ли

16:36

RoyalHunter

Сербы выиграют наверняка, а вот Латвия 50х50. Так что мы или первые или третьи

16:24