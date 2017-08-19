14:54 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Российские юниоры завершили выступление на Евробаскете поражением от Финляндии

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Сборная России проиграла Финляндии (65:69) в матче за 9-16-е места чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет. Самыми результативными баскетболистами в составе российской команды стали Илья Сорокин, набравший 14 очков, и Всеволод Тишин, на счету которого 13 очков.

По итогам турнира россияне заняли последнее, 16-е место, и следующий сезон проведут в дивизионе B.

Чемпионат Европы U16

Мужчины

Матч за 9-16-е места

РОССИЯ – Финляндия – 65:69 (13:15, 14:18, 16:12, 22:24)

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marksan

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