Российские юниоры завершили выступление на Евробаскете поражением от Финляндии

Сборная России проиграла Финляндии (65:69) в матче за 9-16-е места чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет. Самыми результативными баскетболистами в составе российской команды стали Илья Сорокин, набравший 14 очков, и Всеволод Тишин, на счету которого 13 очков.

По итогам турнира россияне заняли последнее, 16-е место, и следующий сезон проведут в дивизионе B.

Чемпионат Европы U16

Мужчины

Матч за 9-16-е места

РОССИЯ – Финляндия – 65:69 (13:15, 14:18, 16:12, 22:24)