Россиянки во второй раз победили турчанок в Москве

Женская сборная России во втором товарищеском матче в Москве в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017 снова обыграла Турцию. Вчера россиянки победили со счетом 59:58.

После окончания встречи команды сыграли еще одну дополнительную четверть, в которой россиянки уступили со счетом 7:12.

Товарищеский матч

Москва

РОССИЯ - Турция - 69:52 (24:11, 13:11, 25:14, 7:16)

Р: Жедик (13), Белякова (11), Кириллова (9), Черепанова (9 + 7 подборов), Тихоненко (6 + 9 подборов), Левченко (5), Принс (5), Виеру (4 + 9 подборов + 4 передачи), Майга (4 + 7 подборов), Мусина (3).