Россиянки в Москве обыграли турчанок

Женская сборная России в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017 обыграла Турцию со счетом 59:58. Победу россиянкам принес бросок 18-летней центровой Марии Вадеевой.

Отметим, что для национальной команды это была первая за три года игра в Москве.

Завтра команды проведут еще одну встречу.

Товарищеский матч

Москва

РОССИЯ - Турция - 59:58 (20:13, 11:16, 13:18, 15:11)

Р: Вадеева (12 + 7 подборов), Белякова (11 + 8 подборов + 4 передачи), Майга (9 + 7 подборов), Кириллова (9 + 4 передачи), Жедик (8), Видмер (4 + 9 подборов), Виеру (4), Беглова (2).