19:47 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Россиянки победили швейцарок и завоевали путевку на чемпионат Европы-2017

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Женская сборная России в Курске в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 обыграла Швейцарию и завоевала путевку в финальный турнир, который пройдет в июне следующего года в Чехии. Самой результативной в составе россиянок стала форвард Раиса Мусина, набравшая 17 очков и сделавшая 9 подборов.

Для сборной России это пятая победа в пяти матчах, россиянки занимают первое место в группе F. 23 ноября в Курке Россия примет Грецию, которая идет на втором месте.

Чемпионат Европы-2017

Отборочный турнир

РОССИЯ – Швейцария – 65:56 (13:9, 21:9, 20:20, 11:18)

Р: Мусина (17 + 9 подборов), Майга (13)

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Материалы REN-TV

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