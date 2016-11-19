Россиянки победили швейцарок и завоевали путевку на чемпионат Европы-2017

Женская сборная России в Курске в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 обыграла Швейцарию и завоевала путевку в финальный турнир, который пройдет в июне следующего года в Чехии. Самой результативной в составе россиянок стала форвард Раиса Мусина, набравшая 17 очков и сделавшая 9 подборов.

Для сборной России это пятая победа в пяти матчах, россиянки занимают первое место в группе F. 23 ноября в Курке Россия примет Грецию, которая идет на втором месте.

Чемпионат Европы-2017

Отборочный турнир

РОССИЯ – Швейцария – 65:56 (13:9, 21:9, 20:20, 11:18)

Р: Мусина (17 + 9 подборов), Майга (13)