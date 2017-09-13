Россия - в полуфинале! Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.
Следующий соперник россиян определится в среду вечером в матче Италии и Сербии (начало – 21.30 по московскому времени). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября.
Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их матч пройдет в Стамбуле в четверг.
1/2 финала (матчи – в Стамбуле, начало – 21.30, время московское)
14 сентября, четверг
Испания – Словения
15 сентября, пятница
РОССИЯ – Италия/Сербия
Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).
- Сборная России (Баскетбол)
- Сергей Базаревич
- Сборная Италии (Баскетбол)
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
- сборная Греции (баскетбол)
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Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает. //// Если бы он не тупил, мы бы им очков 20 привезли.
20:47
dintos
Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает.
20:46