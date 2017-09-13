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20:40 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия - в полуфинале! Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.

Следующий соперник россиян определится в среду вечером в матче Италии и Сербии (начало – 21.30 по московскому времени). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября.

Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их матч пройдет в Стамбуле в четверг.

1/2 финала (матчи – в Стамбуле, начало – 21.30, время московское)
14 сентября, четверг
Испания – Словения
15 сентября, пятница
РОССИЯ – Италия/Сербия

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает. //// Если бы он не тупил, мы бы им очков 20 привезли.

20:47

dintos

Если бы Швед не косячил в ответственные моменты,был бы супер -пупер.А так...Так и ждёшь от него подвоха,и он эти ожидания оправдывает.

20:46