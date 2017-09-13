Россия - в полуфинале! Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во втором раунде плей-офф команда Сергея Базаревича в напряженном матче победила Грецию – 74:69.

Следующий соперник россиян определится в среду вечером в матче Италии и Сербии (начало – 21.30 по московскому времени). Полуфинал с участием нашей национальной команды состоится в пятницу, 15 сентября.

Другую пару составили действующий чемпион Европы, Испания, и Словения. Их матч пройдет в Стамбуле в четверг.

1/2 финала (матчи – в Стамбуле, начало – 21.30, время московское)

14 сентября, четверг

Испания – Словения

15 сентября, пятница

РОССИЯ – Италия/Сербия

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)

Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30).