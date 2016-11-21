Россия - в 4-й корзине жеребьевки Евробаскета-2017

Определился состав корзин жеребьевки чемпионата Европы-2016, которая состоится завтра в Стамбуле. Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола России, российская команда попала в четвертый квартет.
Полностью корзины жеребьевки Евробаскета-2017 выглядят следующим образом:
первая Испания, Литва, Франция, Сербия;
вторая Греция, Италия, Чехия, Латвия;
третья Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия;
четвертая Россия, Словения, Венгрия, Грузия;
пятая Германия, Бельгия, Польша, Черногория;
шестая Исландия, Великобритания, Украина, Румыния.
Напомним, чемпионат Европы-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах – Турции, Финляндии, Израиле и Румынии. Сборная России проведет свои матчи в Турции.
Также еще до начала жеребьевки определились 9 команд, с которыми россияне не встретятся в групповом турнире. Это партнеры Финляндия с Исландией (будут играть в Хельсинки), Израиль с Литвой (в Тель-Авиве), Румыния с Венгрией (в Клуж-Напоке), попавшие вместе с Россией в одну корзину Словения и Грузия плюс Хорватия, которая вошла в третью корзину вместе с Турцией.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2016/11/21/rossiya-popala-v-chetvertuyu-korzinu-pri-zherebevke-evrobasketa-2017/