Россия - в 4-й корзине жеребьевки Евробаскета-2017

Определился состав корзин жеребьевки чемпионата Европы-2016, которая состоится завтра в Стамбуле. Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола России, российская команда попала в четвертый квартет.

Полностью корзины жеребьевки Евробаскета-2017 выглядят следующим образом:

первая Испания, Литва, Франция, Сербия;

вторая Греция, Италия, Чехия, Латвия;

третья Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия;

четвертая Россия, Словения, Венгрия, Грузия;

пятая Германия, Бельгия, Польша, Черногория;

шестая Исландия, Великобритания, Украина, Румыния.

Напомним, чемпионат Европы-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах – Турции, Финляндии, Израиле и Румынии. Сборная России проведет свои матчи в Турции.

Также еще до начала жеребьевки определились 9 команд, с которыми россияне не встретятся в групповом турнире. Это партнеры Финляндия с Исландией (будут играть в Хельсинки), Израиль с Литвой (в Тель-Авиве), Румыния с Венгрией (в Клуж-Напоке), попавшие вместе с Россией в одну корзину Словения и Грузия плюс Хорватия, которая вошла в третью корзину вместе с Турцией.