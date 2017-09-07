Россия в 1/8 финала сыграет с Хорватией. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2017.

Сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"

1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи - в Стамбуле, время - московское)

9 сентября, суббота

Матч 61. Германия – Франция (15.15)

Матч 63. Словения – Украина (12.30)

Матч 65. Литва – Греция (21.30)

Матч 67. Финляндия – Италия (18.45)

10 сентября, воскресенье

Матч 62. Испания – Турция (18.45)

Матч 64. Латвия – Черногория (12.30)

Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30)

Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)

1/4 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)

12 сентября, вторник

Матч 69. Германия/Франция - Испания/Турция

Матч 70. Словения/Украина - Латвия/Черногория

13 сентября, среда

Матч 71. Литва/Греция - Хорватия/РОССИЯ

Матч 72. Финляндия/Италия - Сербия/Венгрия

1/2 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 21.30)

14 сентября, четверг

Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70

15 сентября, пятница

Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72

Матч за 3-е место - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 17.00)

Финал - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 21.30)