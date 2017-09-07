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22:38 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия в 1/8 финала сыграет с Хорватией. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сергей БАЗАРЕВИЧ. Фото AFP Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"
Сергей БАЗАРЕВИЧ. Фото AFP
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Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2017.

Сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"

1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи - в Стамбуле, время - московское)

9 сентября, суббота

Матч 61. Германия – Франция (15.15)

Матч 63. Словения – Украина (12.30)

Матч 65. Литва – Греция (21.30)

Матч 67. Финляндия – Италия (18.45)

10 сентября, воскресенье

Матч 62. Испания – Турция (18.45)

Матч 64. Латвия – Черногория (12.30)

Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30)

Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)

1/4 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)

12 сентября, вторник

Матч 69. Германия/Франция - Испания/Турция

Матч 70. Словения/Украина - Латвия/Черногория

13 сентября, среда

Матч 71. Литва/Греция - Хорватия/РОССИЯ

Матч 72. Финляндия/Италия - Сербия/Венгрия

1/2 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 21.30)

14 сентября, четверг

Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70

15 сентября, пятница

Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72

Матч за 3-е место - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 17.00)

Финал - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 21.30)

Опрос

Как сборная России выступит в плей-офф Евробаскета-2017?
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Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Русский Я

Хорватов может и обыграем, но по Литве просто огромные сомнения.

23:23

Электросталец

чехи уровня бриттов, только их раздавили +40. Шарич расшарит (расшведит)?

23:19

disss

Предлагаю Евробаскеты проводить не в четверке стран, а в восьми! Лучше, конечно, в 16-ти странах! А если Евробаскет проходит в 32-странах- почти идеально! Идеально- если каждый год каждую страну Европы объявлять чемпионом Европы!

23:16

Fedor062

СЛАБАЯ СБОРНАЯ к сожалению... Тренер средний, лидера нет... Швед не лидер! Но все равно надеюсь на наших!

23:13

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А как орали--то : первое место в группе, первое место в группе..... Докаркались!!!

23:11

egoshin-alex

Сегодня Мозг выдал худшую игру в жизни. Какой он НБАшник? Чудом сегодня не проиграли. Куда с такой игрой?

23:11

Carlos_Valderrama

Хорватов надо проходить, а дальше как повезёт.

23:03

DedSovetskoyArmiy

Россия будет в финале. Уверен.

22:57

FINIX

А чего это вдруг все так резко хорватов забоялись? Вы вообще кроме Шарича знаете хоть одного игрока из этой команды? Прикрыть пару человек и выносить вперёд ногами - вполне решаемая задача. Я лично в наших верю.

22:55

DedSovetskoyArmiy

А я думаю, хорватов обыграем. И до финала - прямая дорога. Удачи нам всем!

22:55

dim777.

Ну трендец - нытики собрались. Как поётся в одной песне - "А не спешите, нас хоронить" сб. России повоюет ещё. Удачи

22:54

DG (new))

Нечего причитать, Хорватия это не испанский "ледокол", две звезды "мирового разлива", плюс Укич , плюс куча пенсов дохнущих в 4 четверти... обе сборные очень похожи... но об 1/4 пока лучше не думать...

22:53

Brat2

Ну вот и закончится эпопея швед-тим.

22:46

Русский Я

Вообще виноваты сами, если команда ведя +12 за две четверти проигрывает 27 очей и итог -15, то... а вообще надо было за свой шанс цепляться, до старта объективно команда должна была выходить в 1/8, а дальше не без проблем. В итоге так и вышло, победа над сербами по сути обесценилась...

22:45

Thomas_Boy_

Не повезло.

22:43

diskmen

redgy я думаю ты прав.

22:43

redgy

и поедет домой..

22:41