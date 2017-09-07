Россия в 1/8 финала сыграет с Хорватией. Сетка плей-офф Евробаскета-2017

Сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.
1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи - в Стамбуле, время - московское)
9 сентября, суббота
Матч 61. Германия – Франция (15.15)
Матч 63. Словения – Украина (12.30)
Матч 65. Литва – Греция (21.30)
Матч 67. Финляндия – Италия (18.45)
10 сентября, воскресенье
Матч 62. Испания – Турция (18.45)
Матч 64. Латвия – Черногория (12.30)
Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30)
Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)
1/4 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)
12 сентября, вторник
Матч 69. Германия/Франция - Испания/Турция
Матч 70. Словения/Украина - Латвия/Черногория
13 сентября, среда
Матч 71. Литва/Греция - Хорватия/РОССИЯ
Матч 72. Финляндия/Италия - Сербия/Венгрия
1/2 финала (все матчи - в Стамбуле, начало - 21.30)
14 сентября, четверг
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70
15 сентября, пятница
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72
Матч за 3-е место - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 17.00)
Финал - 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало - 21.30)
Русский Я
Хорватов может и обыграем, но по Литве просто огромные сомнения.
23:23
Электросталец
чехи уровня бриттов, только их раздавили +40. Шарич расшарит (расшведит)?
23:19
disss
Предлагаю Евробаскеты проводить не в четверке стран, а в восьми! Лучше, конечно, в 16-ти странах! А если Евробаскет проходит в 32-странах- почти идеально! Идеально- если каждый год каждую страну Европы объявлять чемпионом Европы!
23:16
Fedor062
СЛАБАЯ СБОРНАЯ к сожалению... Тренер средний, лидера нет... Швед не лидер! Но все равно надеюсь на наших!
23:13
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А как орали--то : первое место в группе, первое место в группе..... Докаркались!!!
23:11
egoshin-alex
Сегодня Мозг выдал худшую игру в жизни. Какой он НБАшник? Чудом сегодня не проиграли. Куда с такой игрой?
23:11
Carlos_Valderrama
Хорватов надо проходить, а дальше как повезёт.
23:03
DedSovetskoyArmiy
Россия будет в финале. Уверен.
22:57
FINIX
А чего это вдруг все так резко хорватов забоялись? Вы вообще кроме Шарича знаете хоть одного игрока из этой команды? Прикрыть пару человек и выносить вперёд ногами - вполне решаемая задача. Я лично в наших верю.
22:55
DedSovetskoyArmiy
А я думаю, хорватов обыграем. И до финала - прямая дорога. Удачи нам всем!
22:55
dim777.
Ну трендец - нытики собрались. Как поётся в одной песне - "А не спешите, нас хоронить" сб. России повоюет ещё. Удачи
22:54
DG (new))
Нечего причитать, Хорватия это не испанский "ледокол", две звезды "мирового разлива", плюс Укич , плюс куча пенсов дохнущих в 4 четверти... обе сборные очень похожи... но об 1/4 пока лучше не думать...
22:53
Brat2
Ну вот и закончится эпопея швед-тим.
22:46
Русский Я
Вообще виноваты сами, если команда ведя +12 за две четверти проигрывает 27 очей и итог -15, то... а вообще надо было за свой шанс цепляться, до старта объективно команда должна была выходить в 1/8, а дальше не без проблем. В итоге так и вышло, победа над сербами по сути обесценилась...
22:45
Thomas_Boy_
Не повезло.
22:43
diskmen
redgy я думаю ты прав.
22:43
redgy
и поедет домой..
22:41