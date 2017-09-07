Россия в 1/8 финала Евробаскета-2017 сыграет с Венгрией или Хорватией

Сборная Сербии в матче группового турнира Евробаскета-2017 победила Бельгию - 74:54.

Таким образом, сборная России займет в группе D либо первое, либо третье место – в зависимости от результата встречи Турция – Латвия (начало – 20.45, время московское).

Победа хозяев турнира над прибалтами сделает россиян победителями группы – в таком случае соперниками команды Сергея Базаревича в 1/8 финала станет Венгрия, которая стала четвертой в группе С.

В случае победы Латвии Россия займет третье место и в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии, второй команды квартета C.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа D

Бельгия - Сербия - 54:74 (13:18, 12:24, 11:14, 18:18)

Турнирные таблицы и расписание матчей Евробаскета-2017 - здесь