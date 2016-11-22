Россия сыграет в группе с Сербией на Евробаскете-2017

Сборная России на групповом турнире Евробаскета-2017 сыграет в группе D с Великобританией, Сербией, Латвией, Бельгией и Турцией. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая проходит в Стамбуле. В группе A выступят Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия и Словения. В группе B будут играть Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия. Участники группы C – Хорватия, Чехия, Испания, Сербия, Румыния, Венгрия.
Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Турции, Румынии и Израиле.
It's official! Here are the 4 groups of FIBA #EuroBasket2017: pic.twitter.com/q3EhkxIAy9– FIBA (@FIBA) 22 ноября 2016 г.