18:28 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Россия сыграет в группе с Сербией на Евробаскете-2017

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Сборная России на групповом турнире Евробаскета-2017 сыграет в группе D с Великобританией, Сербией, Латвией, Бельгией и Турцией. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая проходит в Стамбуле. В группе A выступят Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия и Словения. В группе B будут играть Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия. Участники группы C – Хорватия, Чехия, Испания, Сербия, Румыния, Венгрия.

Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Турции, Румынии и Израиле.

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