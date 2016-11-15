Россия стала партнером Турции на Евробаскете-2017

Турция, принимающая чемпионат Европы-2017 среди мужчин, выбрала своим официальным партнером Россию, сообщает официальный сайт РФБ. Каждый из организаторов Евробаскета имеет возможность выбрать сборную, с которой по итогам жеребьевки гарантированно попадает в одну группу со сборной организатора. Главными же целями такого партнерства является сотрудничество в реализации билетной программы и укрепление взаимоотношений между двумя странами.

Также турнир пройдет в Финляндии, Израиле и Венгрии, которые в партнеры выбрали Исландию, Литву и Румынию соответственно. Жеребьевка Евробаскета состоится 22 ноября.

– Партнерство России и Турции не случайно: наши две страны многое связывает, – подчеркнул глава РФБ Андрей Кириленко. – Не сомневаюсь, что в Стамбуле Евробаскет будет организован на самом высоком уровне. В последние лет 10-20 в Турции очень большое внимание уделяют развитию спорта и организации самых крупных международных мероприятий, в числе которых баскетбольный чемпионат мира 2010 года.

Сам я много раз встречался на площадке с игроками сборной Турции. Вместе с Мехметом Окуром вообще выступали за "Юту" на протяжении 7 сезонов и жили в соседних домах. А с одним из нынешних руководителей турецкой федерации баскетбола Хедо Туркоглу мы находимся в очень хороших, дружеских отношениях.

Рад, что наши две сборные будут выступать в одной группе. Матчи между ними всегда проходили в интересной и напряженной борьбе. Не сомневаюсь, что в Турции сборной России будет обеспечена очень серьезная поддержка со стороны наших болельщиков.