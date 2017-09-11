Россия разгромила Хорватию. Лучшие моменты

Сборная России уверенно обыграла Хорватию (101:78) в 1/8 финала Евробаскета. Алексей Швед оформил в этой встрече дабл-дабл. Твиттер ФИБА выложил нарезку лучших моментов этого матча.
Напомним, что в четвертьфинале Евробаскета Россия встретится с Грецией. Поединок состоится 13 сентября.
Россия - в четвертьфинале Евробаскета. И это круто! //
Россия порвала хорватов. Швед и сборная выдали лучший матч на Евробаскете
Welcome back to the Quarter-Finals 🇷🇺! @russiabasket 101-78 @CbfHks 🇭🇷 after a dominant performance by @Shved23 and co! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/8Zfh1leACo– FIBA (@FIBA) 10 сентября 2017 г.