Россия разгромила Хорватию. Лучшие моменты

Сборная России уверенно обыграла Хорватию (101:78) в 1/8 финала Евробаскета. Алексей Швед оформил в этой встрече дабл-дабл. Твиттер ФИБА выложил нарезку лучших моментов этого матча.

Напомним, что в четвертьфинале Евробаскета Россия встретится с Грецией. Поединок состоится 13 сентября.

Россия - в четвертьфинале Евробаскета. И это круто! //

Россия порвала хорватов. Швед и сборная выдали лучший матч на Евробаскете