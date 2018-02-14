Россия разгромила Албанию в отборе чемпионата Европы

Женская сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года победила команду Албании со счетом 148:35. Самым результативным игроком встречи стала центровая Мария Вадеева, набравшая 24 очка.

Россия занимает первое место в группе С. В следующем матче 17 февраля команда сыграет в гостях против Литвы.

В финальную стадию чемпионата Европы выйдут победители отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места.

Чемпионат Европы-2019

Отборочный турнир

Группа С

РОССИЯ - Албания 148:35 (39:11, 33:12, 40:10, 36:2)