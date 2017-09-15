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23:23 15 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета

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Сборная России уступила Сербии (79:87) в полуфинале чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 33 очка. Центровому Тимофею Мозгову не хватило одного подбора до дабл-дабла. Лидер сербов Богдан Богданович отметился 24 очками.

В финале соперником Сербии станет Словения, впервые в своей истории добравшаяся до этой стадии. В матче за бронзу россияне сыграют с Испанией.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

РОССИЯ - Сербия - 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21)

Р: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11 + 9 подборов), Хвостов (10).

С: Богдан Богданович (24), Марьянович (18), Лучич (13 + 8 подборов).

Россия уступила Сербии в полуфинале Евробаскета. Как это было

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (46)
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FINIX

Medved. Достойный результат при не самом сильном составе и тренере. --------------------- А у нас нет ни игроков ни тренеров сильнее. Просто нет. И не будет.

00:05

FINIX

Я буду болеть за Словению. Это будет красивая история.

00:04

Тень Мастера

marko_serb--------Удачи Вам.

00:04

Medved.

Достойный результат при не самом сильном составе и тренере.

00:03

сабзеро

Чё-то мне показалось Базаревич как-то неадекватно себя вел во время таймаутов. Нёс какую-то чушь, путал слова, впадал в какой-то ступор.

00:00

Thomas_Boy_

marko_serb ________ Вам удачи против Словении.

23:57 15 сентября

shpasic

"вторая баскетбольная нация" - это как осетрина второй свежести?

23:52 15 сентября

marko_serb

Извините, я Серб, мой русский не очень хорошии :( Это была высококачественная игра и по-моему ее решил Марйанович в первой части; позже было тяжело, потому что Россия постоянно была в минусе. Хотя было несколько шансов в последние минуты. В воскресенье, конечно, я с Вами. У Испанцов нет хорошей атмосферы, это очевидно!

23:52 15 сентября

vladimirovich

Да молодцы,парни!!!

23:52 15 сентября

FINIX

dintos Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам...------------------------------------ следуя такой логике каждый чемпионат мира и олимпиаду должны выигрывать китайцы и индусы.

23:46 15 сентября

сабзеро

dintos Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам... _____________________________________ Ну, про полуторамиллиардный Китай нам что-нибудь расскажи. Каковы их успехи в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе? Ведь, если следовать твоей логике, равных ему не должно быть на этой планете ни в одном виде спорта.

23:46 15 сентября

Электросталец

оставить, конечно, сборную, но все на тоненького, считаю, что у данной сборной только везение, не более!

23:45 15 сентября

I love sports

Борьба за медали - это здорово! При везении,могли бы и финал попасть.

23:45 15 сентября

Thomas_Boy_

Маруська Саймон дождался.)))

23:43 15 сентября

сабзеро

Сильно не фартило нам сегодня с бросками, особенно с трехами. Не сказал бы, что сербы сильнее, просто не повезло. Все ждали матча Россия - Испания и он состоится. Правда это будет не финал, а жаль.

23:43 15 сентября

romanchel

если бы сравняли, сербы бы рассыпались, и так поплыли в конце...

23:42 15 сентября

AFoot

Очень обидно, но объективно, проиграли по делу, боролись, молодцы! в любом случае можно занести в актив этот турнир, но вот что реально беспокоит, замены игрокам не видно даже близко, это очень беспокоит :(

23:41 15 сентября

romanchel

считаю, что могли в концовку затянуть... могли... не надо было при минус 2 трешку бросать, этот момент ключевой, как и трешка смазанная при минус 3... Базаревич должен был это вдолбить в башку... но все равно красавцы, молодцы, глаза горели! верю в команду!

23:39 15 сентября

Versus67

спартаковские свинья сегодня бухают...победили.

23:39 15 сентября

dintos

Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам...

23:39 15 сентября

Мару_Саймон

гыгы, допинг закончился:)

23:38 15 сентября

NoLim

Молодцы парни! Боролись! Не все получалось, ошибались. Конечно буду болеть в матче за бронзу!

23:37 15 сентября

Тень Мастера

Спринт----А почему Вы не тренер сб России?

23:35 15 сентября

Carlos_Valderrama

Сербы конечно братушки, но в финале буду болеть за Словению. Очень нравится она мне тут. Пусть она первый раз выиграет золото!

23:33 15 сентября

Спринт

В самом слабом за всё время чемпионатом Европы сборная России с составом, где половина игроков просто туристы в Константинополь игры, кроме матча с Хорватией не показала в основном из-за Базаревича, который совершенно не руководил командой, а его тайм-ауты это просто посмещище. Жаль, что не обыграли таких слабых сербов.

23:33 15 сентября

Thomas_Boy_

Молодцы! Старались, боролись, но не сдюжили. Команда прыгнула выше головы и может еще медали возьмет. Хотя сомнительно.

23:32 15 сентября

devoted

Результат закономерен. Посмотрим, что будет с испанцами.

23:31 15 сентября

П_о_в_а_р

Красавцы.

23:31 15 сентября

redgy

Полуфинал сенсация, да.. молодцы.. ложка дегтя это сэ со своими статьями "сто причинлет почему россия станет чемпионом" и т.д. после выноса хорватов. Теперь два "фаворита" в матче за третье

23:31 15 сентября

Тень Мастера

Что сказать? Что и раньше , криворучки. Столько бросков сами смазали. Достойно бились. Ещё повторюсь. Нет ничего хуже играть 2 раза с одним соперником.

23:31 15 сентября