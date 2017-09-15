Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета

Сборная России уступила Сербии (79:87) в полуфинале чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 33 очка. Центровому Тимофею Мозгову не хватило одного подбора до дабл-дабла. Лидер сербов Богдан Богданович отметился 24 очками.

В финале соперником Сербии станет Словения, впервые в своей истории добравшаяся до этой стадии. В матче за бронзу россияне сыграют с Испанией.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

РОССИЯ - Сербия - 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21)

Р: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11 + 9 подборов), Хвостов (10).

С: Богдан Богданович (24), Марьянович (18), Лучич (13 + 8 подборов).

Россия уступила Сербии в полуфинале Евробаскета. Как это было