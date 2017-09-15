Россия проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета

Сборная России уступила Сербии (79:87) в полуфинале чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 33 очка. Центровому Тимофею Мозгову не хватило одного подбора до дабл-дабла. Лидер сербов Богдан Богданович отметился 24 очками.
В финале соперником Сербии станет Словения, впервые в своей истории добравшаяся до этой стадии. В матче за бронзу россияне сыграют с Испанией.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/2 финала
РОССИЯ - Сербия - 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21)
Р: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11 + 9 подборов), Хвостов (10).
С: Богдан Богданович (24), Марьянович (18), Лучич (13 + 8 подборов).
Россия уступила Сербии в полуфинале Евробаскета. Как это было
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
FINIX
Medved. Достойный результат при не самом сильном составе и тренере. --------------------- А у нас нет ни игроков ни тренеров сильнее. Просто нет. И не будет.
00:05
FINIX
Я буду болеть за Словению. Это будет красивая история.
00:04
Тень Мастера
marko_serb--------Удачи Вам.
00:04
Medved.
Достойный результат при не самом сильном составе и тренере.
00:03
сабзеро
Чё-то мне показалось Базаревич как-то неадекватно себя вел во время таймаутов. Нёс какую-то чушь, путал слова, впадал в какой-то ступор.
00:00
Thomas_Boy_
marko_serb ________ Вам удачи против Словении.
23:57 15 сентября
shpasic
"вторая баскетбольная нация" - это как осетрина второй свежести?
23:52 15 сентября
marko_serb
Извините, я Серб, мой русский не очень хорошии :( Это была высококачественная игра и по-моему ее решил Марйанович в первой части; позже было тяжело, потому что Россия постоянно была в минусе. Хотя было несколько шансов в последние минуты. В воскресенье, конечно, я с Вами. У Испанцов нет хорошей атмосферы, это очевидно!
23:52 15 сентября
vladimirovich
Да молодцы,парни!!!
23:52 15 сентября
FINIX
dintos Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам...------------------------------------ следуя такой логике каждый чемпионат мира и олимпиаду должны выигрывать китайцы и индусы.
23:46 15 сентября
сабзеро
dintos Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам... _____________________________________ Ну, про полуторамиллиардный Китай нам что-нибудь расскажи. Каковы их успехи в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе? Ведь, если следовать твоей логике, равных ему не должно быть на этой планете ни в одном виде спорта.
23:46 15 сентября
Электросталец
оставить, конечно, сборную, но все на тоненького, считаю, что у данной сборной только везение, не более!
23:45 15 сентября
I love sports
Борьба за медали - это здорово! При везении,могли бы и финал попасть.
23:45 15 сентября
Thomas_Boy_
Маруська Саймон дождался.)))
23:43 15 сентября
сабзеро
Сильно не фартило нам сегодня с бросками, особенно с трехами. Не сказал бы, что сербы сильнее, просто не повезло. Все ждали матча Россия - Испания и он состоится. Правда это будет не финал, а жаль.
23:43 15 сентября
romanchel
если бы сравняли, сербы бы рассыпались, и так поплыли в конце...
23:42 15 сентября
AFoot
Очень обидно, но объективно, проиграли по делу, боролись, молодцы! в любом случае можно занести в актив этот турнир, но вот что реально беспокоит, замены игрокам не видно даже близко, это очень беспокоит :(
23:41 15 сентября
romanchel
считаю, что могли в концовку затянуть... могли... не надо было при минус 2 трешку бросать, этот момент ключевой, как и трешка смазанная при минус 3... Базаревич должен был это вдолбить в башку... но все равно красавцы, молодцы, глаза горели! верю в команду!
23:39 15 сентября
Versus67
спартаковские свинья сегодня бухают...победили.
23:39 15 сентября
dintos
Крошечная двухмиллионная Словения и маленькая семимиллионная Сербия в финале.А 147 миллионной России остаётся только завидовать карликам...
23:39 15 сентября
Мару_Саймон
гыгы, допинг закончился:)
23:38 15 сентября
NoLim
Молодцы парни! Боролись! Не все получалось, ошибались. Конечно буду болеть в матче за бронзу!
23:37 15 сентября
Тень Мастера
Спринт----А почему Вы не тренер сб России?
23:35 15 сентября
Carlos_Valderrama
Сербы конечно братушки, но в финале буду болеть за Словению. Очень нравится она мне тут. Пусть она первый раз выиграет золото!
23:33 15 сентября
Спринт
В самом слабом за всё время чемпионатом Европы сборная России с составом, где половина игроков просто туристы в Константинополь игры, кроме матча с Хорватией не показала в основном из-за Базаревича, который совершенно не руководил командой, а его тайм-ауты это просто посмещище. Жаль, что не обыграли таких слабых сербов.
23:33 15 сентября
Thomas_Boy_
Молодцы! Старались, боролись, но не сдюжили. Команда прыгнула выше головы и может еще медали возьмет. Хотя сомнительно.
23:32 15 сентября
devoted
Результат закономерен. Посмотрим, что будет с испанцами.
23:31 15 сентября
П_о_в_а_р
Красавцы.
23:31 15 сентября
redgy
Полуфинал сенсация, да.. молодцы.. ложка дегтя это сэ со своими статьями "сто причинлет почему россия станет чемпионом" и т.д. после выноса хорватов. Теперь два "фаворита" в матче за третье
23:31 15 сентября
Тень Мастера
Что сказать? Что и раньше , криворучки. Столько бросков сами смазали. Достойно бились. Ещё повторюсь. Нет ничего хуже играть 2 раза с одним соперником.
23:31 15 сентября