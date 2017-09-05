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16:16 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия проиграла Латвии на Евробаскете, несмотря на 21 очко Шведа

Сегодня. Стамбул. Россия - Латвия - 69:84. Россияне вели в счете, но рассыпались в концовке. Фото AFP
Сегодня. Стамбул. Россия - Латвия - 69:84. Россияне вели в счете, но рассыпались в концовке. Фото AFP
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Сборная России уступила Латвии (69:84) в матче группового турнира Евробаскета. Причем после двух первых четвертей преимущество команды Сергея Базаревича составляло 10 очков. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал форвард латвийцев и экс-игрок "Зенита" Янис Тимма. На счету защитника россиян Алексея Шведа 21 балл.

Отметим, что по ходу встречи обе команды потеряли по игроку стартовой пятерки из-за перебора фолов – Андрей Воронцевич и Кристапс Порзингис не сумели завершить матч. Для российской команды это поражение стало первым на этом турнире после побед над Турцией (76:73), Сербией (75:72) и Бельгией (76:67).

Латвия после этой победы поднялась на первое место, сборная России опустилась на вторую строчку. Последним соперником россиян на данной стадии станет Великобритания, встреча состоится 7 сентября.

Напомним, что подопечные Базаревича еще вчера гарантировали себе участие в плей-офф.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

РОССИЯ - Латвия - 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32)

Р: Швед (21 + 6 передач), Мозгов (15 + 6 подборов), Зубков (7), Антонов (6), Фридзон (5), Курбанов (5), Воронцевич (4), Хвостов (3), Д. Кулагин (2).

Л: Тимма (22), Смитс (11), Порзингис (11), Мейерс (10), Стрелниекс (9).

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http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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КОММЕНТАРИИ (34)
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FL

Некоторые наблюдения, возможно субъективные: - Связка Швед-Мозгов очевидно лучшая не только в этой игре (несмотря на поражение), но пока и во всём чемпионате; - Игры показывают настоящий потенциал Тимофея. Непонятно отношение к нему и отведённой роли в прежних командах НБА; - Странно звучат наставления тренера во время взятого тайм-аута: всех игроков назвал по именам, а Шведа - по фамилии. Интересно тоже замечание, сделанное одним из игроков (Шведом?) тренеру: мол, хватит базарить, давайте схемы рисовать; - Не знаю, какой контракт должны предложить Шведу, чтобы он через год не уехал играть в НБА; - На первый взгляд, все персональные фолы в адрес Тимофея высосаны из пальца, Мюнхаузен тихо стоит в стороне и нервно курит бамбук; - И ещё - на этой игре чемпионат не кончается. Повержены и турки и сербы, а этого мало кто ожидал. Всем хорошего здоровья и настроения!

17:11

maxcds

повторюсь - играют плохо

17:10

DKB_bandito

Парад сенсаций закончился...

17:05

ВеликийПашаБуре

Проиграли только потому, что комментировал какой то пассажир, а не Роман Скворцов.

16:58

bezik

Ну хоть наши сорвали пелену с глаз болельщиков-дурачков. Тоже неплохо. Играют достойно и даже выигрывают у СЕРБОВ!

16:57

fonkom

Adviser конечно. Вся надежда на турок.

16:56

Brat2

Очень показательная игра.Швед - 21 очко, но команда проиграла. Порзингис - 11 очков , но команда победила.

16:54

terebun

Давно не видел таких равнодушных к результату игроков... что делали на площадке Фридзон и Курбанов? Мозгов, находясь в 2 метрах от кольца, обязательно должен постучать мячом об пол... При таком росте не может попасть с 2 метров? А как тренер настраивал в паузах? Наш тренер - это врач в больничке... как можно переломить настрой игроков, если он их УГОВАРИВАЕТ??? ПОЗОР.

16:54

zukunft

Такого б......! судейства против центрового латышей. Третий матч подряд вытаскивают это сборище.

16:52

oleg.bob

Жаль. Вот у латышат надо было выигрывать!

16:47

Tribunal Z

Кто играл на площадке даже не вспотели. Просто начихали они на болельщиков и страну. Единственное что в их пользу это то что арбитры молчали в некоторых моментах где можно было свистнуть и дать латышам фол. А так проиграли по делу, как будто всю ночь с баб не слезали, вообще очень плохо играли.

16:41

Maishas

Комментарии поцреотов такие, что можно подумать Люксембургу проиграли. А ведь Латвия перед матчем была фаворитом. Команда по сильнее победила команду по слабее. Так случается чаще чем на оборот.

16:40

Электросталец

йегуда пень, в 2004 в Афинах было обратное

16:36

Adviser

Foncom, они еще и пятый не сыграли, но что-то мне подсказывает, что ни бритам, ни бельгийцам они не проиграют :)

16:35

Бней Иегуда

Баскетбол есть только в США, всё остальное - пародия.))

16:32

s.petr

Сегодня одна ,до неприличия ,маленькая и но гордая респуплика ,просто вытерла зад ,нашей заммечаттельной командачкой . Вот уж опустили ,так опустили .А я то размечтался на старости лет .........

16:31

Ралпачан Фляйшманъ

в общем, латыши планировали разгром - они его устроили. что бы Кириленко не говорил, баскетбола в России на данный момент как спорта нет. это поражение в моральном плане - смачная оплеуха всей стране.

16:30

Электросталец

легндарно для лабусов, в их дурацкой песне

16:27

diskmen

Дежавю.А ведь так всё хорошо начиналось.

16:26

fonkom

Adviser - сербы ещё не сыграли 4-ый матч.

16:25

CSKA79

Выигрывать с подавляющим преимуществом, а потом тупо расслабиться и слить никакой латвии... Не профессионально как-то....

16:25

эдпитер

рано о чемпионстве начали задумываться. Там дай бог из четвертьфинала хоть как-то выйти....

16:24

fedor pavlovitsh

Очень жаль. Думаю, не выдержали физически и психологически. Латыши сыграли очень плотно и здорово в обороне. Надо отдохнуть и сделать выводы. Проиграли в основном из-за большого количества собственных ошибок. К сожалению в матчах, имеющих политический подтекст, наши не выдерживают. Соперник лезет из шкуры только бы выиграть у сборной России.

16:24

Adviser

С какой стати мы на первом месте? И у нас, и у латышей, и у сербов теперь по одному поражению и , если будут решать результаты в играх между собой - ты ( среди 3 -х команд - третьи.

16:24

fonkom

Придётся за турков болеть против Латвии. В этом случае будем на первом месте.

16:24

bezik

Уралмашевец, да отмазок придумать можно кучу: меньше суток на отдых, странное судейство после перерыва и т.д. А надо ли? 4 победы в 5 матчах - лучше, чем кто-либо мог представить

16:24

Паснаход

Что это было? Вели же 10 очков, и на тебе -15.

16:23

Goshas34

Надеюсь отрезвит наших.

16:23

Уралмашевец

Капец. Уступить нищей Латвии после так неплохо проведенной первой половины - это надо суметь! А Мозгова-то как расписали - убийца единорогов))) Надеюсь, Базаревич им рога пообломает за эти дни, а то они умудрятся и великам слить...

16:21

Goshas34

.

16:21