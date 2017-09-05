Россия проиграла Латвии на Евробаскете, несмотря на 21 очко Шведа

Сборная России уступила Латвии (69:84) в матче группового турнира Евробаскета. Причем после двух первых четвертей преимущество команды Сергея Базаревича составляло 10 очков. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал форвард латвийцев и экс-игрок "Зенита" Янис Тимма. На счету защитника россиян Алексея Шведа 21 балл.
Отметим, что по ходу встречи обе команды потеряли по игроку стартовой пятерки из-за перебора фолов – Андрей Воронцевич и Кристапс Порзингис не сумели завершить матч. Для российской команды это поражение стало первым на этом турнире после побед над Турцией (76:73), Сербией (75:72) и Бельгией (76:67).
Латвия после этой победы поднялась на первое место, сборная России опустилась на вторую строчку. Последним соперником россиян на данной стадии станет Великобритания, встреча состоится 7 сентября.
Напомним, что подопечные Базаревича еще вчера гарантировали себе участие в плей-офф.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
РОССИЯ - Латвия - 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32)
Р: Швед (21 + 6 передач), Мозгов (15 + 6 подборов), Зубков (7), Антонов (6), Фридзон (5), Курбанов (5), Воронцевич (4), Хвостов (3), Д. Кулагин (2).
Л: Тимма (22), Смитс (11), Порзингис (11), Мейерс (10), Стрелниекс (9).
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Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Сергей Базаревич
- Алексей Швед
- Зенит СПб (баскетбол)
- Сборная Великобритании
- Кристапс Порзингис
- Сборная Латвии (баскетбол)
FL
Некоторые наблюдения, возможно субъективные: - Связка Швед-Мозгов очевидно лучшая не только в этой игре (несмотря на поражение), но пока и во всём чемпионате; - Игры показывают настоящий потенциал Тимофея. Непонятно отношение к нему и отведённой роли в прежних командах НБА; - Странно звучат наставления тренера во время взятого тайм-аута: всех игроков назвал по именам, а Шведа - по фамилии. Интересно тоже замечание, сделанное одним из игроков (Шведом?) тренеру: мол, хватит базарить, давайте схемы рисовать; - Не знаю, какой контракт должны предложить Шведу, чтобы он через год не уехал играть в НБА; - На первый взгляд, все персональные фолы в адрес Тимофея высосаны из пальца, Мюнхаузен тихо стоит в стороне и нервно курит бамбук; - И ещё - на этой игре чемпионат не кончается. Повержены и турки и сербы, а этого мало кто ожидал. Всем хорошего здоровья и настроения!
17:11
maxcds
повторюсь - играют плохо
17:10
DKB_bandito
Парад сенсаций закончился...
17:05
ВеликийПашаБуре
Проиграли только потому, что комментировал какой то пассажир, а не Роман Скворцов.
16:58
bezik
Ну хоть наши сорвали пелену с глаз болельщиков-дурачков. Тоже неплохо. Играют достойно и даже выигрывают у СЕРБОВ!
16:57
fonkom
Adviser конечно. Вся надежда на турок.
16:56
Brat2
Очень показательная игра.Швед - 21 очко, но команда проиграла. Порзингис - 11 очков , но команда победила.
16:54
terebun
Давно не видел таких равнодушных к результату игроков... что делали на площадке Фридзон и Курбанов? Мозгов, находясь в 2 метрах от кольца, обязательно должен постучать мячом об пол... При таком росте не может попасть с 2 метров? А как тренер настраивал в паузах? Наш тренер - это врач в больничке... как можно переломить настрой игроков, если он их УГОВАРИВАЕТ??? ПОЗОР.
16:54
zukunft
Такого б......! судейства против центрового латышей. Третий матч подряд вытаскивают это сборище.
16:52
oleg.bob
Жаль. Вот у латышат надо было выигрывать!
16:47
Tribunal Z
Кто играл на площадке даже не вспотели. Просто начихали они на болельщиков и страну. Единственное что в их пользу это то что арбитры молчали в некоторых моментах где можно было свистнуть и дать латышам фол. А так проиграли по делу, как будто всю ночь с баб не слезали, вообще очень плохо играли.
16:41
Maishas
Комментарии поцреотов такие, что можно подумать Люксембургу проиграли. А ведь Латвия перед матчем была фаворитом. Команда по сильнее победила команду по слабее. Так случается чаще чем на оборот.
16:40
Электросталец
йегуда пень, в 2004 в Афинах было обратное
16:36
Adviser
Foncom, они еще и пятый не сыграли, но что-то мне подсказывает, что ни бритам, ни бельгийцам они не проиграют :)
16:35
Бней Иегуда
Баскетбол есть только в США, всё остальное - пародия.))
16:32
s.petr
Сегодня одна ,до неприличия ,маленькая и но гордая респуплика ,просто вытерла зад ,нашей заммечаттельной командачкой . Вот уж опустили ,так опустили .А я то размечтался на старости лет .........
16:31
Ралпачан Фляйшманъ
в общем, латыши планировали разгром - они его устроили. что бы Кириленко не говорил, баскетбола в России на данный момент как спорта нет. это поражение в моральном плане - смачная оплеуха всей стране.
16:30
Электросталец
легндарно для лабусов, в их дурацкой песне
16:27
diskmen
Дежавю.А ведь так всё хорошо начиналось.
16:26
fonkom
Adviser - сербы ещё не сыграли 4-ый матч.
16:25
CSKA79
Выигрывать с подавляющим преимуществом, а потом тупо расслабиться и слить никакой латвии... Не профессионально как-то....
16:25
эдпитер
рано о чемпионстве начали задумываться. Там дай бог из четвертьфинала хоть как-то выйти....
16:24
fedor pavlovitsh
Очень жаль. Думаю, не выдержали физически и психологически. Латыши сыграли очень плотно и здорово в обороне. Надо отдохнуть и сделать выводы. Проиграли в основном из-за большого количества собственных ошибок. К сожалению в матчах, имеющих политический подтекст, наши не выдерживают. Соперник лезет из шкуры только бы выиграть у сборной России.
16:24
Adviser
С какой стати мы на первом месте? И у нас, и у латышей, и у сербов теперь по одному поражению и , если будут решать результаты в играх между собой - ты ( среди 3 -х команд - третьи.
16:24
fonkom
Придётся за турков болеть против Латвии. В этом случае будем на первом месте.
16:24
bezik
Уралмашевец, да отмазок придумать можно кучу: меньше суток на отдых, странное судейство после перерыва и т.д. А надо ли? 4 победы в 5 матчах - лучше, чем кто-либо мог представить
16:24
Паснаход
Что это было? Вели же 10 очков, и на тебе -15.
16:23
Goshas34
Надеюсь отрезвит наших.
16:23
Уралмашевец
Капец. Уступить нищей Латвии после так неплохо проведенной первой половины - это надо суметь! А Мозгова-то как расписали - убийца единорогов))) Надеюсь, Базаревич им рога пообломает за эти дни, а то они умудрятся и великам слить...
16:21
Goshas34
.
16:21