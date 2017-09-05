Россия проиграла Латвии на Евробаскете, несмотря на 21 очко Шведа

Сегодня. Стамбул. Россия - Латвия - 69:84. Россияне вели в счете, но рассыпались в концовке. Фото AFP

Сборная России уступила Латвии (69:84) в матче группового турнира Евробаскета. Причем после двух первых четвертей преимущество команды Сергея Базаревича составляло 10 очков. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал форвард латвийцев и экс-игрок "Зенита" Янис Тимма. На счету защитника россиян Алексея Шведа 21 балл.

Отметим, что по ходу встречи обе команды потеряли по игроку стартовой пятерки из-за перебора фолов – Андрей Воронцевич и Кристапс Порзингис не сумели завершить матч. Для российской команды это поражение стало первым на этом турнире после побед над Турцией (76:73), Сербией (75:72) и Бельгией (76:67).

Латвия после этой победы поднялась на первое место, сборная России опустилась на вторую строчку. Последним соперником россиян на данной стадии станет Великобритания, встреча состоится 7 сентября.

Напомним, что подопечные Базаревича еще вчера гарантировали себе участие в плей-офф.

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Группа D

РОССИЯ - Латвия - 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32)

Р: Швед (21 + 6 передач), Мозгов (15 + 6 подборов), Зубков (7), Антонов (6), Фридзон (5), Курбанов (5), Воронцевич (4), Хвостов (3), Д. Кулагин (2).

Л: Тимма (22), Смитс (11), Порзингис (11), Мейерс (10), Стрелниекс (9).