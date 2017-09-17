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18:51 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия проиграла Испании в матче за 3-е место на Евробаскете-2017

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная России в матче за 3-е место на Евробаскете уступила Испании. По ходу встречи преимущество испанцев достигало 18 очков, в четвертой четверти россияне смогли сократить его до 2 баллов.

Самым результативным в составе России стал защитник Алексей Швед (18 очков), центровой Тимофей Мозгов сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).

Вечером в финале турнира сыграют Словения и Сербия.

Чемпионат Европы-2017

Матч за 3-е место

Испания - РОССИЯ - 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)

И: П. Газоль (26 + 10 подборов), М. Газоль (25), Родригес (16 + 9 передач).

Р: Швед (18), Мозгов (14 + 10 подборов), Воронцевич (10), Д. Кулагин (10 + 7 передач), Хвостов (8 + 9 передач), Зубков (8), Фридзон (6), Курбанов (4), Бабурин (3), Ивлев (2), Антонов (2).

Трансляция матча Испания - Россия

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (29)
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GoaLapagos

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ - КРИВОРУКОСТЬ ФРИДЗОНА

20:06

Andrewxyz

Швед завалил чемп. Сколько можно его хвалить, если он упоротый при всех его талантах.

20:04

torpedon_

Фридзон завалил матч. В простых ситуациях не забрасывал.

19:55

DG (new))

Да, поддержки конечно сложно, но ради женской молодежной сборной на какие кренделя только не пойдешь. Кроме того я могу синхронно хлопать в ладоши на тренеровках, а это уже не мало

19:46

Thomas_Boy_

DG (new)) ___________ Что, и поддержки с ними в бассейне будешь отрабатывать? Это ведь сложно.

19:40

DG (new))

Thomas_Boy_ Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя) ___________ Я бы не отказался. Но меня вроде в молодежную сборную по синхронному плаванию зовут. В женскую, конечно. Не могу девчонкам отказать....................................... не волнуйся на этом ответственном посту в синхронном плавание я тебя подменю, так сказать закрою собственным телом, образовавшуюся брешь

19:38

belaruss

к парням претензий нет, сделали все что могли и умели, скажи кому нибудь что будут играть в последний день чемпионата, то и не поверили бы

19:36

DG (new))

Валерьяныча нужно оставить и даже повысить "оклад-жалование"... но Центра необходимо натурализовывать, ибо "баскетбольные закрома родины" пусты. Мозгову уже 31 , а за кормой никого. А без центра сборная бесперспективна

19:34

Thomas_Boy_

А по части нового Блатта... Хорошо бы. Но таких единицы. Можно было бы Джорджевича уломать. Новых Пешичей, Гомельских, Селиховых, Политисов, Гершонов, Сайнсов и Обрадовичей что-то не видно.

19:33

Thomas_Boy_

Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя) ___________ Я бы не отказался. Но меня вроде в молодежную сборную по синхронному плаванию зовут. В женскую, конечно. Не могу девчонкам отказать. Если только совмещать одно с другим...

19:29

Новоуепинни

Слуцкого можно вернуть. В депрессии на чужбине загибается

19:21

marksan

Всё было понятно заранее!

19:21

Carlos_Valderrama

На иностранного специалиста. Сборная при Блатте играла в очень симпатичный баскет и результаты были. Надо найти нового Блатта и, безусловно, растить новых игроков!

19:13

amilo

Thomas, не отказывайся, если че)))

19:12

Carlos_Valderrama

Thomas_Boy_ Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя)

19:10

diskmen

Ребят можно поздравить хотя-бы за то что попали в 4 сильнейших.Изначально Испанцы котировались выше нас . К сожалению мы долго запрягали,а догнав тут же всё и потеряли.Испанцы в таком составе должны были бороться за золото, но не вышло.Бронза для них слабое утешение.

19:08

Slim Taller

Испанцы во второй половине матча расслабились,совершили кучу не вынужденных потерь.А у россиян полетели трёхочковые,процент попадания под 50.Но в концовке Газоли сыграли аккуратно.

19:06

ЦСКА71

Парни , пошли смотреть пляжный футбик, финал. Наши дерут португальцев 3-0 уже. Наш спорт показывает.

19:03

ЦСКА71

Не надо никого менять, надо искать таланты ещё

19:02

ЦСКА71

Сценарий стандартен для последних трех игр, плохо первая половина, потом раскачиваемся и пробуем догнать. С сербами и испанцами не вышло. Так конечно здорово, что дошли до этой стадии, но осадок от первых половин громадный.

19:00

Thomas_Boy_

Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого?

19:00

Thomas_Boy_

Порадовали самоотдачей, желанием и умением бороться до конца. Молодцы, спасибо за чемпионат!

18:59

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Браво, ""гешпания""!!!!!!!!!!!! Не пойму, только, в чём разница для наш/раш???? Ну, пыжились бы, пыжились, не вышли из группы -- домой поехали без медалей... Пыжились бы, пыжились, проиграли в 1/8, 1/4, 1/2 --- ВСЁ РАВНО поехали домой без медалей.... Разве только на неделю дольше за границей провели, в ин.валюте больше суточных и командировочных загребли????

18:58

Carlos_Valderrama

Но тренера всё-таки надо поменять.

18:58

Carlos_Valderrama

Испанцы поиграли с нами в кошки-мышки и спокойно на классе выиграли. Нашим спасибо за чемпионат!

18:57

ladafan

спасибо за новую сборную!!!

18:57

Электросталец

есть сборная, спасибо ВАМ за хорошие эмоции! Жаль Тимы не будет в отборах к чм-2019

18:55

shvedero

основная причина почему Россия осталась без медалей - Швед... Сколько бы его комментаторы не хвалили во второй половине, это человек, который , как в полуфинале, так в матче за бронзу, так в принципе и в четвертьфинале порит по максимуму первую половину. Курбанов молодец, когда он на площакде есть стабильность)

18:54

Andrewxyz

Такой же сценарий как и с Сербией. Догнали -2, и начали пороть бред.

18:53