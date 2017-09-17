Россия проиграла Испании в матче за 3-е место на Евробаскете-2017

Сборная России в матче за 3-е место на Евробаскете уступила Испании. По ходу встречи преимущество испанцев достигало 18 очков, в четвертой четверти россияне смогли сократить его до 2 баллов.
Самым результативным в составе России стал защитник Алексей Швед (18 очков), центровой Тимофей Мозгов сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).
Вечером в финале турнира сыграют Словения и Сербия.
Чемпионат Европы-2017
Матч за 3-е место
Испания - РОССИЯ - 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)
И: П. Газоль (26 + 10 подборов), М. Газоль (25), Родригес (16 + 9 передач).
Р: Швед (18), Мозгов (14 + 10 подборов), Воронцевич (10), Д. Кулагин (10 + 7 передач), Хвостов (8 + 9 передач), Зубков (8), Фридзон (6), Курбанов (4), Бабурин (3), Ивлев (2), Антонов (2).
GoaLapagos
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ - КРИВОРУКОСТЬ ФРИДЗОНА
20:06
Andrewxyz
Швед завалил чемп. Сколько можно его хвалить, если он упоротый при всех его талантах.
20:04
torpedon_
Фридзон завалил матч. В простых ситуациях не забрасывал.
19:55
DG (new))
Да, поддержки конечно сложно, но ради женской молодежной сборной на какие кренделя только не пойдешь. Кроме того я могу синхронно хлопать в ладоши на тренеровках, а это уже не мало
19:46
Thomas_Boy_
DG (new)) ___________ Что, и поддержки с ними в бассейне будешь отрабатывать? Это ведь сложно.
19:40
DG (new))
Thomas_Boy_ Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя) ___________ Я бы не отказался. Но меня вроде в молодежную сборную по синхронному плаванию зовут. В женскую, конечно. Не могу девчонкам отказать....................................... не волнуйся на этом ответственном посту в синхронном плавание я тебя подменю, так сказать закрою собственным телом, образовавшуюся брешь
19:38
belaruss
к парням претензий нет, сделали все что могли и умели, скажи кому нибудь что будут играть в последний день чемпионата, то и не поверили бы
19:36
DG (new))
Валерьяныча нужно оставить и даже повысить "оклад-жалование"... но Центра необходимо натурализовывать, ибо "баскетбольные закрома родины" пусты. Мозгову уже 31 , а за кормой никого. А без центра сборная бесперспективна
19:34
Thomas_Boy_
А по части нового Блатта... Хорошо бы. Но таких единицы. Можно было бы Джорджевича уломать. Новых Пешичей, Гомельских, Селиховых, Политисов, Гершонов, Сайнсов и Обрадовичей что-то не видно.
19:33
Thomas_Boy_
Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя) ___________ Я бы не отказался. Но меня вроде в молодежную сборную по синхронному плаванию зовут. В женскую, конечно. Не могу девчонкам отказать. Если только совмещать одно с другим...
19:29
Новоуепинни
Слуцкого можно вернуть. В депрессии на чужбине загибается
19:21
marksan
Всё было понятно заранее!
19:21
Carlos_Valderrama
На иностранного специалиста. Сборная при Блатте играла в очень симпатичный баскет и результаты были. Надо найти нового Блатта и, безусловно, растить новых игроков!
19:13
amilo
Thomas, не отказывайся, если че)))
19:12
Carlos_Valderrama
Thomas_Boy_ Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого? ====== Да хотя бы на тебя)
19:10
diskmen
Ребят можно поздравить хотя-бы за то что попали в 4 сильнейших.Изначально Испанцы котировались выше нас . К сожалению мы долго запрягали,а догнав тут же всё и потеряли.Испанцы в таком составе должны были бороться за золото, но не вышло.Бронза для них слабое утешение.
19:08
Slim Taller
Испанцы во второй половине матча расслабились,совершили кучу не вынужденных потерь.А у россиян полетели трёхочковые,процент попадания под 50.Но в концовке Газоли сыграли аккуратно.
19:06
ЦСКА71
Парни , пошли смотреть пляжный футбик, финал. Наши дерут португальцев 3-0 уже. Наш спорт показывает.
19:03
ЦСКА71
Не надо никого менять, надо искать таланты ещё
19:02
ЦСКА71
Сценарий стандартен для последних трех игр, плохо первая половина, потом раскачиваемся и пробуем догнать. С сербами и испанцами не вышло. Так конечно здорово, что дошли до этой стадии, но осадок от первых половин громадный.
19:00
Thomas_Boy_
Carlos_Valderrama Но тренера всё-таки надо поменять. ----------- На кого?
19:00
Thomas_Boy_
Порадовали самоотдачей, желанием и умением бороться до конца. Молодцы, спасибо за чемпионат!
18:59
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Браво, ""гешпания""!!!!!!!!!!!! Не пойму, только, в чём разница для наш/раш???? Ну, пыжились бы, пыжились, не вышли из группы -- домой поехали без медалей... Пыжились бы, пыжились, проиграли в 1/8, 1/4, 1/2 --- ВСЁ РАВНО поехали домой без медалей.... Разве только на неделю дольше за границей провели, в ин.валюте больше суточных и командировочных загребли????
18:58
Carlos_Valderrama
Но тренера всё-таки надо поменять.
18:58
Carlos_Valderrama
Испанцы поиграли с нами в кошки-мышки и спокойно на классе выиграли. Нашим спасибо за чемпионат!
18:57
ladafan
спасибо за новую сборную!!!
18:57
Электросталец
есть сборная, спасибо ВАМ за хорошие эмоции! Жаль Тимы не будет в отборах к чм-2019
18:55
shvedero
основная причина почему Россия осталась без медалей - Швед... Сколько бы его комментаторы не хвалили во второй половине, это человек, который , как в полуфинале, так в матче за бронзу, так в принципе и в четвертьфинале порит по максимуму первую половину. Курбанов молодец, когда он на площакде есть стабильность)
18:54
Andrewxyz
Такой же сценарий как и с Сербией. Догнали -2, и начали пороть бред.
18:53