Россия проиграла Испании в матче за 3-е место на Евробаскете-2017

Сборная России в матче за 3-е место на Евробаскете уступила Испании. По ходу встречи преимущество испанцев достигало 18 очков, в четвертой четверти россияне смогли сократить его до 2 баллов.

Самым результативным в составе России стал защитник Алексей Швед (18 очков), центровой Тимофей Мозгов сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).

Вечером в финале турнира сыграют Словения и Сербия.

Чемпионат Европы-2017

Матч за 3-е место

Испания - РОССИЯ - 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)

И: П. Газоль (26 + 10 подборов), М. Газоль (25), Родригес (16 + 9 передач).

Р: Швед (18), Мозгов (14 + 10 подборов), Воронцевич (10), Д. Кулагин (10 + 7 передач), Хвостов (8 + 9 передач), Зубков (8), Фридзон (6), Курбанов (4), Бабурин (3), Ивлев (2), Антонов (2).

Трансляция матча Испания - Россия