Россия победила Турцию на старте Евробаскета

Сборная России выиграла у Турции в матче 1-го тура группового турнира Евробаскета. Самыми результативными игроками в составе россиян стали Алексей Швед и Тимофей Мозгов.
В следующей игре Россия встретится с Сербией, поединок пройдет 2 сентября. Ранее в группе D Бельгия обыграла Великобританию, а Сербия - Латвию.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа D
Турция - РОССИЯ - 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)
Т: Осман (28), Эрден (11).
Р: Швед (22), Мозгов (20), Фридзон (8), Зубков (8), Хвостов (8), Кулагин (6), Ивлев (2), Курбанов (2).
Спринт
Игры командной у сборной России нет как таковой. Без разыгрывающего это не команда, а набор игроков. Количество потерь у Шведа превосходит все мыслимые границы и никакими набранными очками этого не компенсируешь. Хвостов это клоун всего чемпионата Европы, а Кулагин играет сам с собой, а не на команду. Воронцевич только подтвердил свой низкий уровень. Спасибо, что турки оказались просто ни какие. Максимум этой команды 1/4 финала.
23:22
Andrewxyz
Столько анфорсов, жесть. Выиграли потому что турки слабы на чемпе, много потерь в составе.
23:16
diskmen
Спасибо братцы что победили,но игра была инфарктная.
23:13
ЦСКА71
Очень приятная и малоожидаемая победа, очень хотелось и верилось. Молодцы. Завтра Сербия
23:05
Русский Я
Игра была конечно мда, никто не хотел побеждать)) Или не мог, турки очень удивили своей посредственностью. Шведу пора менять фамилию на Теодосич
23:03
kauperwood37
не ожидал, молодцы
23:03
Sinaron
Молодцы, посрамили прогнозистов!
23:02
michail.sus
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!
23:02
болельщик Ростова из Белгорода
Сдюжили
23:02
Antty_Ihalainen
Пацаны ваще ребята:)
23:02