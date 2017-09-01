Россия победила Турцию на старте Евробаскета

Сборная России выиграла у Турции в матче 1-го тура группового турнира Евробаскета. Самыми результативными игроками в составе россиян стали Алексей Швед и Тимофей Мозгов.

В следующей игре Россия встретится с Сербией, поединок пройдет 2 сентября. Ранее в группе D Бельгия обыграла Великобританию, а Сербия - Латвию.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа D

Турция - РОССИЯ - 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)

Т: Осман (28), Эрден (11).

Р: Швед (22), Мозгов (20), Фридзон (8), Зубков (8), Хвостов (8), Кулагин (6), Ивлев (2), Курбанов (2).