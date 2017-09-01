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23:00 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия победила Турцию на старте Евробаскета

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Сборная России выиграла у Турции в матче 1-го тура группового турнира Евробаскета. Самыми результативными игроками в составе россиян стали Алексей Швед и Тимофей Мозгов.

В следующей игре Россия встретится с Сербией, поединок пройдет 2 сентября. Ранее в группе D Бельгия обыграла Великобританию, а Сербия - Латвию.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа D

Турция - РОССИЯ - 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)

Т: Осман (28), Эрден (11). 

Р: Швед (22), Мозгов (20), Фридзон (8), Зубков (8), Хвостов (8), Кулагин (6), Ивлев (2), Курбанов (2). 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Спринт

Игры командной у сборной России нет как таковой. Без разыгрывающего это не команда, а набор игроков. Количество потерь у Шведа превосходит все мыслимые границы и никакими набранными очками этого не компенсируешь. Хвостов это клоун всего чемпионата Европы, а Кулагин играет сам с собой, а не на команду. Воронцевич только подтвердил свой низкий уровень. Спасибо, что турки оказались просто ни какие. Максимум этой команды 1/4 финала.

23:22

Andrewxyz

Столько анфорсов, жесть. Выиграли потому что турки слабы на чемпе, много потерь в составе.

23:16

diskmen

Спасибо братцы что победили,но игра была инфарктная.

23:13

ЦСКА71

Очень приятная и малоожидаемая победа, очень хотелось и верилось. Молодцы. Завтра Сербия

23:05

Русский Я

Игра была конечно мда, никто не хотел побеждать)) Или не мог, турки очень удивили своей посредственностью. Шведу пора менять фамилию на Теодосич

23:03

kauperwood37

не ожидал, молодцы

23:03

Sinaron

Молодцы, посрамили прогнозистов!

23:02

michail.sus

МОЛОДЦЫ!!!!!!!!

23:02

болельщик Ростова из Белгорода

Сдюжили

23:02

Antty_Ihalainen

Пацаны ваще ребята:)

23:02