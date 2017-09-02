Россия одолела Сербию на Евробаскете, Швед набрал 21 очко

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная России обыграла Сербию – 75:72. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник "Химок" Алексей Швед. 11 баллов на счету центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова.
У сербов по 19 очков набрали Богдан Богданович и Бобан Марьянович, выступающие за "Сакраменто" и "Детройт" соответственно. Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой против Турции (76:73), у россиян заметно сократилось количество потерь – с 22-х до 14.
Для команды Сергея Базаревича победа стала второй на старте турнира. Россияне лидируют в группе D. Следующим соперником россиян станет команда Бельгии. Встреча состоится 4 сентября, начало – в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
РОССИЯ – Сербия – 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)
Р: Швед (22), Мозгов (11 + 8 подборов), Курбанов (11 + 7 подборов), Д. Кулагин (9), Воронцевич (8).
С: Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).
.@shved23 is still 🔥👌. @russiabasket #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 2 сентября 2017 г.
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diskmen
KhSL ладно придераться . Я не ЧМОКА .С кем не бывает, ошибся в одной букве.Главное наши выиграли.
19:25
Уралмашевец
Главное - не зазнаться и не расслабиться! Вперед, ребятки!
19:24
oleg.bob
Прекрасно! Так и дальше!
19:21
Pr0st
И на Испанию Холдена найдём.
19:21
I love sports
Хорошая игра у сборной России.Качественно прибавили по сравнению матчем с турками и практически оформили выход в по.Плюс хорошие шансы на первое место в группе.
19:20
Мишико5
вот это да! даренным победам в очки не смотрят! Выход в плей-офф, а там можно на эмоциях и дальше..... нет, не будем говорить заранее. идем от матча к матчу. две мощные команды обыграны. бельгийцы приехали без Витселя и Ломбертса на евробаскет, так что нужно побеждать
19:18
Andersen2
Главное в победе - она для уверенности, что могут играть с соперниками,которые считаются фаворитами. Молодцы!
19:18
inspire
sportbeer Ивлеев, швед, хвостов дрова, им просто времени не хватило слить игру, а так они всё для этого сделали. ================= Швед, да? Чел набравший больше всех очков в матче сливал игру?
19:17
tranmer
В заголовке 21 очко у Шведа, в тексте 22... определитесь
19:16
)V(ax
Странно. что все так удивлены. Я еще весной был уверен, что наши способны бороться за медали. Правда это не значит, что они сейчас их завоюют, могут и в 1/8 слить. Но, как верно выразились комментаторы, сборная опытная при хорошем уровне каждого из игроков. Играют без блеска, но каждый знает, что делать. Хотя, с Турцией накосячили, но там давление трибун сказалось, наши плохо с этим всегда справлялись.
19:16
rusfed 2.0
я думал, наш баскетбол уже умер, а они вторую подряд игру берут
19:15
Бней Иегуда
Чемпион, я так понял, уже известен?)) Испания?))
19:14
KhSL
diskmen Cенсация из сенсаций.На тотализаторе можно было обогодиться. ==== Обогатиться или обгадиться?))) Или и то, и другое...
19:12
Helicopter
Тео не учавствует.
19:12
Alexa1977
Да..не ожидал!Ну вы там на главной переправьте тогда..
19:11
)V(ax
Наши пока берут за счет ровного состава. У турок и сербов было по паре лидеров, а остальные явно были слабее. Но с Испанией это не прокатит. Пока не видно им соперников.
19:11
diskmen
Cенсация из сенсаций.На тотализаторе можно было обогодиться.Ребята вы супер.
19:11
KhSL
bezik === Рано праздновать. Если проиграем Латвии, то эта победа будет обесценена. Да и остальные игры еще не выиграли... Молодцы, правда, нервов не хватает смотреть)))
19:10
Alexa1977
Да.. не ожидал!
19:10
П_о_в_а_р
Что творят...
19:09
sportbeer
Ивлеев, швед, хвостов дрова, им просто времени не хватило слить игру, а так они всё для этого сделали.
19:09
oze11
Одолела? А на главной странице СЭ написано, что продула 75:76....
19:09
Thomas_Boy_
Вообще блеск! Был уверен, что проиграют обе игры, а тут просто прорыв.
19:07
)V(ax
Неправда. Продули. Посмотрите в шапке. СЭ врать не станет.
19:07
FreDDy Kruger
Неожиданно и приятно...Молодцы!!! А Теодосич где?
19:06
michail.sus
Молодцы!!!!! Россия ВПЕРЁД!!!!!!
19:06
Sinaron
Молодцы!
19:05
bezik
Хо-хо-хо. Неожиданно приятно. А сколько было разговоров, что начнут с 2 поражений. А тут 2 победы. Браво. Не расслабляться, шанс выиграть группу огромный!
19:05
olshi
Вот! Это было очень неплохо, теперь и в 1/4 нужно проходить
19:05