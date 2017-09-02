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19:02 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Россия одолела Сербию на Евробаскете, Швед набрал 21 очко

Сегодня. Стамбул. Россия - Сербия - 75:72. Подопечные Сергея Базаревича одержали вторую победу подряд. Фото AFP
Сегодня. Стамбул. Россия - Сербия - 75:72. Подопечные Сергея Базаревича одержали вторую победу подряд. Фото AFP
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В матче группового турнира чемпионата Европы сборная России обыграла Сербию – 75:72. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник "Химок" Алексей Швед. 11 баллов на счету центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова.

У сербов по 19 очков набрали Богдан Богданович и Бобан Марьянович, выступающие за "Сакраменто" и "Детройт" соответственно. Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой против Турции (76:73), у россиян заметно сократилось количество потерь – с 22-х до 14.

Для команды Сергея Базаревича победа стала второй на старте турнира. Россияне лидируют в группе D. Следующим соперником россиян станет команда Бельгии. Встреча состоится 4 сентября, начало – в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

РОССИЯ – Сербия – 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)

Р: Швед (22), Мозгов (11 + 8 подборов), Курбанов (11 + 7 подборов), Д. Кулагин (9), Воронцевич (8).

С: Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (29)
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diskmen

KhSL ладно придераться . Я не ЧМОКА .С кем не бывает, ошибся в одной букве.Главное наши выиграли.

19:25

Уралмашевец

Главное - не зазнаться и не расслабиться! Вперед, ребятки!

19:24

oleg.bob

Прекрасно! Так и дальше!

19:21

Pr0st

И на Испанию Холдена найдём.

19:21

I love sports

Хорошая игра у сборной России.Качественно прибавили по сравнению матчем с турками и практически оформили выход в по.Плюс хорошие шансы на первое место в группе.

19:20

Мишико5

вот это да! даренным победам в очки не смотрят! Выход в плей-офф, а там можно на эмоциях и дальше..... нет, не будем говорить заранее. идем от матча к матчу. две мощные команды обыграны. бельгийцы приехали без Витселя и Ломбертса на евробаскет, так что нужно побеждать

19:18

Andersen2

Главное в победе - она для уверенности, что могут играть с соперниками,которые считаются фаворитами. Молодцы!

19:18

inspire

sportbeer Ивлеев, швед, хвостов дрова, им просто времени не хватило слить игру, а так они всё для этого сделали. ================= Швед, да? Чел набравший больше всех очков в матче сливал игру?

19:17

tranmer

В заголовке 21 очко у Шведа, в тексте 22... определитесь

19:16

)V(ax

Странно. что все так удивлены. Я еще весной был уверен, что наши способны бороться за медали. Правда это не значит, что они сейчас их завоюют, могут и в 1/8 слить. Но, как верно выразились комментаторы, сборная опытная при хорошем уровне каждого из игроков. Играют без блеска, но каждый знает, что делать. Хотя, с Турцией накосячили, но там давление трибун сказалось, наши плохо с этим всегда справлялись.

19:16

rusfed 2.0

я думал, наш баскетбол уже умер, а они вторую подряд игру берут

19:15

Бней Иегуда

Чемпион, я так понял, уже известен?)) Испания?))

19:14

KhSL

diskmen Cенсация из сенсаций.На тотализаторе можно было обогодиться. ==== Обогатиться или обгадиться?))) Или и то, и другое...

19:12

Helicopter

Тео не учавствует.

19:12

Alexa1977

Да..не ожидал!Ну вы там на главной переправьте тогда..

19:11

)V(ax

Наши пока берут за счет ровного состава. У турок и сербов было по паре лидеров, а остальные явно были слабее. Но с Испанией это не прокатит. Пока не видно им соперников.

19:11

diskmen

Cенсация из сенсаций.На тотализаторе можно было обогодиться.Ребята вы супер.

19:11

KhSL

bezik === Рано праздновать. Если проиграем Латвии, то эта победа будет обесценена. Да и остальные игры еще не выиграли... Молодцы, правда, нервов не хватает смотреть)))

19:10

Alexa1977

Да.. не ожидал!

19:10

П_о_в_а_р

Что творят...

19:09

sportbeer

Ивлеев, швед, хвостов дрова, им просто времени не хватило слить игру, а так они всё для этого сделали.

19:09

oze11

Одолела? А на главной странице СЭ написано, что продула 75:76....

19:09

Thomas_Boy_

Вообще блеск! Был уверен, что проиграют обе игры, а тут просто прорыв.

19:07

)V(ax

Неправда. Продули. Посмотрите в шапке. СЭ врать не станет.

19:07

FreDDy Kruger

Неожиданно и приятно...Молодцы!!! А Теодосич где?

19:06

michail.sus

Молодцы!!!!! Россия ВПЕРЁД!!!!!!

19:06

Sinaron

Молодцы!

19:05

bezik

Хо-хо-хо. Неожиданно приятно. А сколько было разговоров, что начнут с 2 поражений. А тут 2 победы. Браво. Не расслабляться, шанс выиграть группу огромный!

19:05

olshi

Вот! Это было очень неплохо, теперь и в 1/4 нужно проходить

19:05