Россия одолела Сербию на Евробаскете, Швед набрал 21 очко

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная России обыграла Сербию – 75:72. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник "Химок" Алексей Швед. 11 баллов на счету центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова.

У сербов по 19 очков набрали Богдан Богданович и Бобан Марьянович, выступающие за "Сакраменто" и "Детройт" соответственно. Отметим, что по сравнению с предыдущей игрой против Турции (76:73), у россиян заметно сократилось количество потерь – с 22-х до 14.

Для команды Сергея Базаревича победа стала второй на старте турнира. Россияне лидируют в группе D. Следующим соперником россиян станет команда Бельгии. Встреча состоится 4 сентября, начало – в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

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Групповой турнир

Группа D

РОССИЯ – Сербия – 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)

Р: Швед (22), Мозгов (11 + 8 подборов), Курбанов (11 + 7 подборов), Д. Кулагин (9), Воронцевич (8).

С: Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).