22:51 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Россия обыграла Швецию в отборе Евробаскета-2017

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Сборная России в гостях обыграл Швецию в матче оборочного турнира чемпионата Европы-2017. Для команды Сергея Базаревича эта победа стала второй подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард Андрей Воронцевич, набравший 20 очков.

В следующем матче сборная России встретится с Боснией и Герцеговиной. Встреча пройдет в Тузле и начнется в 21.15 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

Швеция – Россия – 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24)

Ш: Спирс (16), Линдквист (15), Черапович (14), Хакансон (13).

Р: Воронцевич (20), Хвостов (16), Кулагин (15), Мозгов (11).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/eurobasket/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Не спортивная игра, а какой-то театр абсурда с названием "мартышкобол". Причем большинство боролись за звание "лучшего артиста". Россияне НБАшников в нападении за субстанции не считают, норовят все сделать сами, ради рейтинга, заставляют их пахать в защите, сами при этом не усердствуя, а чуть-что - сразу фолят. "Лучший снайпер" на последних минутах трижды фолил, когда у соперника оставалось пара секунд, а он и кольца не видел. Фолил просто так, чтобы соперникам скучно не было... Я сначала было матерился, потом прото хохотал. Пока еще смешно, то ли еще будет

23:33

Thomas_Boy

После ОИ игра не смотрелась. Но ничего не поделаешь. Рано или поздно сильная сборная будет.

23:09

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