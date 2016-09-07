Россия обыграла Швецию в отборе Евробаскета-2017

Сборная России в гостях обыграл Швецию в матче оборочного турнира чемпионата Европы-2017. Для команды Сергея Базаревича эта победа стала второй подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард Андрей Воронцевич, набравший 20 очков.

В следующем матче сборная России встретится с Боснией и Герцеговиной. Встреча пройдет в Тузле и начнется в 21.15 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2017

Мужчины

Отборочный турнир

Группа C

Швеция – Россия – 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24)

Ш: Спирс (16), Линдквист (15), Черапович (14), Хакансон (13).

Р: Воронцевич (20), Хвостов (16), Кулагин (15), Мозгов (11).