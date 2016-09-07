Россия обыграла Швецию в отборе Евробаскета-2017

Сборная России в гостях обыграл Швецию в матче оборочного турнира чемпионата Европы-2017. Для команды Сергея Базаревича эта победа стала второй подряд. Самым результативным игроком встречи стал форвард Андрей Воронцевич, набравший 20 очков.
В следующем матче сборная России встретится с Боснией и Герцеговиной. Встреча пройдет в Тузле и начнется в 21.15 по московскому времени.
Чемпионат Европы-2017
Мужчины
Отборочный турнир
Группа C
Швеция – Россия – 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24)
Ш: Спирс (16), Линдквист (15), Черапович (14), Хакансон (13).
Р: Воронцевич (20), Хвостов (16), Кулагин (15), Мозгов (11).
Don Miguel
Не спортивная игра, а какой-то театр абсурда с названием "мартышкобол". Причем большинство боролись за звание "лучшего артиста". Россияне НБАшников в нападении за субстанции не считают, норовят все сделать сами, ради рейтинга, заставляют их пахать в защите, сами при этом не усердствуя, а чуть-что - сразу фолят. "Лучший снайпер" на последних минутах трижды фолил, когда у соперника оставалось пара секунд, а он и кольца не видел. Фолил просто так, чтобы соперникам скучно не было... Я сначала было матерился, потом прото хохотал. Пока еще смешно, то ли еще будет
23:33
Thomas_Boy
После ОИ игра не смотрелась. Но ничего не поделаешь. Рано или поздно сильная сборная будет.
23:09