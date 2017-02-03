Россия начнет Евробаскет-2017 1 сентября матчем с Турцией

ФИБА обнародовала полное расписание мужского чемпионата Европы-2017, информирует официальный сайт РФБ. Турнир начнется 31 августа. Сборная России, которая будет выступать в группе D и все встречи проведет в Стамбуле, стартует на следующий день матчем с хозяевами Евробаскета-2017 сборной Турции.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе:

1 сентября. Турция – Россия (начало – в 21.00 по московскому времени)

2 сентября. Россия – Сербия (17.00)..

4 сентября. Бельгия – Россия (17.00).

5 сентября. Россия – Латвия (14.15).

7 сентября. Россия – Великобритания (14.30).

В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из 4 групп. Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 10 сентября, 1/4 финала – 12 и 13 сентября, 1/2 финала – 14 и 15 сентября. Финал, который состоится 17 сентября, начнется в 21.30.