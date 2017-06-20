Роберто Манчини: "Я буду следить за Евробаскетом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини призвал болельщиков следить за Евробаскетом-2017. По словам специалиста, он является большим фанатом баскетбола.

"Желаю всего наилучшего тем, кто будет следить за Евробаскетом. Я большой фанат баскетбола и буду следить за турниром. Конечно, буду болеть за Италию", - приводит Твиттер ФИБА слова Манчини.

Евробаскет-2017 состоится с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Участие в турнире примет сборная России, которая групповой этап проведет в Стамбуле.