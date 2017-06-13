Принс и Майга - в составе женской сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России назвал 12 игроков, которые попали в заявку на стартующий 16 июня в Чехии чемпионат Европы.

Как сообщает официальный сайт РФБ, в состав команды вошли: защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Жедик, Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс; форварды Жосселина Майга, Раиса Мусина, Мария Черепанова; центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру, Ксения Тихоненко.

На групповом этапе россиянки сыграют со сборными Латвии (16 июня в 16.00 по московскому времени), Бельгии (17 июня в 16.00) и Черногории (19 июня в 19.00).