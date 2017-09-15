Поу Газоль: "Испания сделает все, чтобы завоевать бронзу Евробаскета"

Форвард сборной Испании Поу Газоль после поражения в полуфинале Евробаскета от Словении (72:92) отметил, что соперник показал невероятную игру. По его словам, команда сделает все возможное, чтобы победить в матче за бронзовые медали. В этой игре испанцы встретятся с проигравшим другого полуфинала Россия - Сербия.

- Словенцы сыграли невероятно и заслуженно победили, - приводит пресс-служба турнира слова Газоля. - На турнир мы приехали, чтобы завоевать медали. Сделаем для этого все возможное. Будущее в сборной? Сейчас я думаю только о том, как выиграть следующую игру.