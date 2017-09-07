Поу Газоль: "Благодарен за возможность сделать что-то выдающееся"

Центровой сборной Испании Поу Газоль счастлив, что ему удалось выйти на первое место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов Европы по баскетболу. Испанец опередил француза Тони Паркера, который является его одноклубником по "Сан-Антонио" . В матче против Венгрии (87:64) он набрал 20 очков.

- Я счастлив и благодарен, что мне предоставилась возможность сделать что-то выдающееся, - цитирует Eurohoops Газоля. - У меня есть отличный тренер, а сам я являюсь частью великолепной команды. За это я и благодарен. Мы здесь, так как хотим выиграть чемпионат Европы, наша цель – медали. Мы приблизились к цели, это здорово, но надо идти дальше.

Мой рекорд? Я рад оказаться в компании таких игроков, как Дирк Новицки и Тони Паркер. Это честь для меня, и я горжусь этим.