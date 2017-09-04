Порзингис набрал 21 очко в первой половине матча с Великобританией

Лидер сборной Латвии Кристапс Порзингис набрал 21 очко за первые две четверти матча группового турнира Евробаскета против Великобритании. При этом форвард реализовал пять из шести двухочковых бросков и три из четырех "трешек". Также на его счету шесть подборов и два блок-шота. Отметим также четыре точных попадания с дальней Дависа Бертанса (из пяти попыток).

На большой перерыв соперники ушли при счете 50:40 в пользу латышей. Напомним, что обе команды являются соперниками сборной России по группе D. С Латвией россияне встретятся 5 сентября, с британцами – 7-го.

Сегодня подопечным Сергея Базаревича предстоит матч против Бельгии. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.