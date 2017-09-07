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22:38 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Победа Латвии над Турцией сделала Россию третьей в группе на Евробаскете

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Сборная Латвии одержала победу над Турцией (89:79) в заключительном матче группового турнира Евробаскета. Таким образом, Россия заняла третье место в группе D европейского первенства и в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии, второй команды вышедшего в плей-офф квартета из группы C.

Первое место в группе заняла сборная Сербии, на втором месте расположилась Латвия, Турция вышла в плей-офф с четвертого места.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Латвия - Турция - 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Электросталец

да уж почти +40 поглумились над чехами, теперь этот каток к нам

23:11

Спринт

Для этой сборной России и выход в 1/4 финала, слишком оптимистический прогноз. После 1/8, с вещами на выезд из Туретчины.

22:55

Vladi1313

Какой же мертвяк, эти турки. Не могли норм команду на домашний турнир собрать. Очков 20 влетят испанцам- можно смело ставить.

22:51

FINIX

Турки дно. А в Хорватии нет ничего выдающегося. Я уверен, сербы сильнее.

22:51

diskmen

Всё приплыли.Хорватия это космос.

22:42