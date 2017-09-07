Победа Латвии над Турцией сделала Россию третьей в группе на Евробаскете

Сборная Латвии одержала победу над Турцией (89:79) в заключительном матче группового турнира Евробаскета. Таким образом, Россия заняла третье место в группе D европейского первенства и в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии, второй команды вышедшего в плей-офф квартета из группы C.
Первое место в группе заняла сборная Сербии, на втором месте расположилась Латвия, Турция вышла в плей-офф с четвертого места.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Латвия - Турция - 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Турции (Баскетбол)
- Сборная Хорватии (Баскетбол)
- Сборная Латвии (баскетбол)
Электросталец
да уж почти +40 поглумились над чехами, теперь этот каток к нам
23:11
Спринт
Для этой сборной России и выход в 1/4 финала, слишком оптимистический прогноз. После 1/8, с вещами на выезд из Туретчины.
22:55
Vladi1313
Какой же мертвяк, эти турки. Не могли норм команду на домашний турнир собрать. Очков 20 влетят испанцам- можно смело ставить.
22:51
FINIX
Турки дно. А в Хорватии нет ничего выдающегося. Я уверен, сербы сильнее.
22:51
diskmen
Всё приплыли.Хорватия это космос.
22:42