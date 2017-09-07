Победа Латвии над Турцией сделала Россию третьей в группе на Евробаскете

Сборная Латвии одержала победу над Турцией (89:79) в заключительном матче группового турнира Евробаскета. Таким образом, Россия заняла третье место в группе D европейского первенства и в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии, второй команды вышедшего в плей-офф квартета из группы C.

Первое место в группе заняла сборная Сербии, на втором месте расположилась Латвия, Турция вышла в плей-офф с четвертого места.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Латвия - Турция - 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)