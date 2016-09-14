Петр Губанов: "Надеюсь, что игрой за "Нижний" смогу убедить тренеров сборной дать мне еще один шанс"

Форвард "Нижнего Новгорода" Петр Губанов заявил, что травма помешала ему выступить в отборочном турнире Евробаскета-2017, но он готов доказывать свое право играть за сборную России в дальнейшем. В июле 29-летний игрок был вызван на сбор национальной команды в преддверии отборочного турнира чемпионата Европы, однако затем покинул расположение команды. Россияне выиграли три стартовые встречи отборочного турнира и досрочно вышли в финальную часть континентального первенства.

– Для любого игрока вызов в национальную сборную – это отличный стимул, мотивация для того, чтобы улучшить свою игру, – приводит "Р-Спорт" слова Губанова. – При любой возможности я готов приехать в команду, чтобы попытаться попасть в те 12, которые получают право представлять страну на международной арене. В этом году мне немного не повезло, подвела травма, и тренеры решили, что будут играть без меня.

Немного обидно, тем более что повреждение было не очень серьезным, но из-за него пришлось пропустить часть подготовительного периода. Этого оказалось достаточно, чтобы оказаться вне состава. И я надеюсь, что играя за "Нижний Новгород", я смогу убедить тренеров в том, чтобы получить еще один шанс закрепиться в составе сборной.