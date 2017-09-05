Павел Колобков: "В игре сборной России видна тренерская рука"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что сборная России показывает хорошую командную игру на Евробаскете-2017. Он также выразил надежду, что команда сможет завершить групповой турнир со стопроцентным показателем побед.

Напомним, что команда Сергея Базаревича после трех матчей группового турнира досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала – россияне поочередно обыграли Турцию (76:73), Сербию (75:72) и Бельгию (76:67).

– Молодцы. Очень переживаем, очень болеем за наших ребят, тем более что за последние годы результаты были не очень успешными, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Очень хорошая командная игра, видна тренерская рука. Да, победы даются с трудом, но это закаляет команду, делает ее сильнее.

Все соперники серьезные, даже бельгийцы. Слабых команд нет, в каждой сборной есть свой лидер, баскетбол развивается. И то, что мы смогли выйти в плей-офф уже после третьего матча, очень приятно, но сюрпризом это назвать сложно. Хочется, чтобы мы завершили групповой турнир со стопроцентным показателем побед. Наша команда на этом турнире уже приучила нас к тому, что побеждает.

Следующий матч сборной России на чемпионате Европы состоится сегодня, 5 сентября. Соперником национальной команды будет Латвия, встреча начнется в 14.15 по московскому времени.

Сборная России: через Бельгию - в плей-офф