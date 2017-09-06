Павел Колобков: "Нет ничего страшного в первом поражении сборной России на Евробаскете"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что нет ничего страшного в первом поражении сборной России на Евробаскете от Латвии (69:84). Он также пожелал национальной команде удачи в дальнейших матчах.

– Ничего страшного, без поражений нет побед, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Сейчас нужно сделать выводы, стать сильнее и идти дальше. Желаю ребятам восстановления и удачи в дальнейших матчах.

В заключительном матче группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Встреча состоится 7 сентября, начало – в 14.30 по московскому времени.

Почему поражение от Латвии - не катастрофа. Семь причин // С кем сыграет Россия в плей-офф Евробаскета-2017?