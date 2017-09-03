Павел Колобков: "Делать выводы после двух побед преждевременно"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает преждевременным делать выводы после двух побед сборной России на старте группового турнира чемпионата Европы. Россияне одержали две победы в двух играх турнира, обыграв команды Турции и Сербии.

- Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать, побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира, - цитирует ТАСС Колобкова. - Но каких-то глобальных выводов делать после этих локальных успехов еще рано, можно выиграть два первых матча и плохо сыграть в других. Но наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер, который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу, да и в отличие от прошлых лет в ней играют практически все сильнейшие, в общем, закончится чемпионат, тогда и будем делать выводы.