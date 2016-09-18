Определились все участники Евробаскета-2017

Стали известны все сборные, которые примут участие в финальном турнире чемпионата Европы-2017. Кроме России, переигравшей в заключительном матча отборочного турнира Швецию (63:59), в соревновании примут участие победившие в своих группах Бельгия, Германия, Польша, Словения, Грузия и Венгрия, а также четыре лучших команды, занявших вторые места – Черногория, Исландия, Великобритания и Украина.

Ранее участие в финальном турнире себе гарантировали Испания, Литва, Франция, Сербия, Греция, Италия, Чехия, Латвия и Хорватия, а также хозяева Евробаскета.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Израиле, Финляндии, Турции и Румынии.