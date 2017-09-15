Огнен Кузмич: "В составе сборной России собраны игроки очень высокого уровня"

Форвард сборной Сербии Огнен Кузмич отметил, что команда хочет взять реванш у России за поражение в групповом турнире Евробаскета-2017. В пятницу команды встретятся в полуфинале.

– В составе российской команды собраны игроки очень высокого уровня: Швед, Мозгов, Воронцевич, а также очень сильный тренер – Базаревич, – приводят "Известия" слова Кузмича. – Нам будет сложно, но мы очень хотим выиграть этот Евробаскет и сделаем все для победы. К тому же нам надо взять реванш у вашей команды за поражение на групповом этапе.