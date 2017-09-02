Никита Курбанов: "Все равно есть моменты, когда мяч живет своей жизнью"

Форвард сборной России Никита Курбанов призвал партнеров не расслабляться после победы над Сербией (75:72) в групповом турнире чемпионата Европы. Также баскетболист вновь посетовал на качество игровых мячей.

– Такой результат, может, неожиданный для окружающих, но мы верили в победу, – сказал Курбанов. – Старались выполнять указания тренеров, навязывать соперникам свою игру. Наша цель – медали, а дальше как получится. Завтра будет тренировка, начнем готовиться к следующей встрече. Разбирать соперника. Расслабляться еще слишком рано, мы миновали еще только процентов 20 того пути, который планировали пройти.

– Алексей Швед накануне жаловался на мяч. Как было сегодня?

– К мячу более-менее привыкли, но все равно есть моменты, когда он живет своей жизнью. (Антон БАБОШИН)

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