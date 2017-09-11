Никита Курбанов: "Только показалось, что нам было легко с Хорватией"

Форвард сборной России Никита Курбанов после победы над командой Хорватии (101:78) в 1/8 финала Евробаскета отметил, что ошибки в обороне на старте игры были связаны с волнением. Напомним, что в четвертьфинале российская сборная встретится с Грецией 13 сентября.

– Это только показалось, что было легко, – цитирует сайт РФБ Курбанова. – На самом деле – супертяжелая игра. Особенно в эмоциональном плане. Когда мы повели, было очень важно удержать эту разницу и не допустить никаких провалов. И нам это удалось. Мы играли сконцентированно все 40 минут.

Возможно, небольшие проблемы в защите были связаны с предстартовым волнением. Это нормально, когда играешь на вылет. Но мы быстро с ним справились, взяли инициативу в свои руки и уже не отдали ее.