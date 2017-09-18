Никита Курбанов: "Не будем списывать результат Евробаскета на арбитров"

Форвард сборной России Никита Курбанов отметил, что команда рассчитывала на попадание в тройку призеров чемпионата Европы. Россияне на Евробаскете дошли до полуфинала, где проиграли Сербии, а в матче за бронзу уступили Испании.

- Впечатления позитивные, - заявил Курбанов. - Но не особо удовлетворены результатом. На сегодняшний момент попадание в четверку – хорошее достижение, но, все-таки, хотелось бы привезти домой медаль.

- Чего не хватило в решающих матчах?

- Сейчас тяжело сказать. Видимо, с Грецией, Сербией и Испанией не включались в игру с первых минут, пока соперник делал разницу. Не хватало концентрации, которая активизировалась в третьей четверти.

- Показалось, что в полуфинале бросали трехочковые при любой возможности, даже когда не было необходимости.

- Видимо, так складывалась игра. Сейчас тяжело сказать, надо было или не надо было так действовать, излишне делать выводы по горячим следам. В целом окружающие, пресса и болельщики довольны результатом.

- Сборная показала лучший результат за последние годы. Ощущали поддержку страны?

- Конечно, было очень приятно увидеть на трибунах российские флаги и наших болельщиков. Чем дальше мы проходили по чемпионату, тем их собиралось все больше. Спасибо им большое за поддержку, нам было очень приятно.

- Как влияли на игру судьи?

- Давайте не будем все списывать на арбитров. Они делали свою работу, мы делали свою, и ни один судейский свисток не отменился во время турнира. Нам надо было подстраиваться под судейство и решения, которые нам предлагают. (Евгений БЕЛОУСОВ)