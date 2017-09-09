Нандо де Коло: "Сборная России способна обыграть хорватов"

Защитник сборной Франции и ЦСКА Нандо де Коло считает, что на Евробаскете у России подобрана сильная команда. Также 30-летний игрок после поражения от Германии (81:84) в 1/8 финала турнира признал, что на протяжении всего чемпионата Европы его команда не показывала своей игры.

- Сборная России - хорошая команда, способная обыграть хорватов, - цитирует ТАСС де Коло. - На этом турнире у русских собралась сильная сборная, которая способна показывать хороший баскетбол.

Поражение от Германии? Сложно подобрать слова, которые смогут описать наше выступление. С самого начала Евробаскета мы не показывали свой баскетбол, - сказал защитник. - С немцами мы пытались что-то сделать, переломить ход неудачной игры, но сделать это не получилось. Теперь нам предстоит найти причины такого выступления на чемпионате Европы.