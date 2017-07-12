На первую тренировку мужской сборной России вызваны 18 человек

Тренерский штаб сборной России огласил имена еще семи человек, вызванных на первый сбор, информирует сайт РФБ. Всего в команду войдут 18 человек. Сбор в Новогорске начнется 24 июля.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: защитники – Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – ''Локомотив-Кубань'', Краснодар) Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба – ''Химки'', Московская область), Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все – ЦСКА, Москва), Максим Колюшкин (без клуба) , форварды – Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий (оба – ''Локомотив-Кубань'', Краснодар), Сергей Карасев (''Зенит'', Санкт-Петербург), Владислав Трушкин (УНИКС, Казань); центровые – Тимофей Мозгов (''Лос-Анджелес Лейкерс'', НБА), Антон Пушков (''Зенит'', Санкт-Петербург).

Данный сбор станет частью подготовки к стартующему Евробаскету-2017. Сборная России проведет свои матчи в Стамбуле, где, помимо хозяев, нашими соперниками будут команды Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.