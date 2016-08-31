На матче Россия - Босния и Герцеговина ожидается аншлаг

На матче отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Боснии и Герцеговины ожидается аншлаг, информирует пресс-служба пермского баскетбольного клуба "Парма". Встреча состоится сегодня в Перми. Билеты были раскуплены за сутки до ее начала.

– Игра отборочного цикла вызвала у пермяков небывалый интерес. Все билеты на матч раскуплены несколько дней назад. Однако заявки продолжают поступать. УДС "Молот", вмещающий 7 500 зрителей, будет заполнен болельщиками до отказа, – говорится в сообщении клуба.