Мозгов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату Европы-2017

Тренерский штаб сборной России вызвал 11 баскетболистов на основной сбор команды в преддверии чемпионата Европы-2017, информирует официальный сайт Российской федерации баскетбола. В список тренеров вошел центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов.
Список из 11 игроков выглядит следующим образом:
- защитники – Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – "Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба – ЦСКА), Алексей Швед "("Химки");
- форварды – Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Зенит");
– центровой – Тимофей Мозгов ("Лейкерс", НБА).
Остальные кандидаты в состав национальной команды будут отобраны по итогам "Открытого лагеря РФБ", который пройдет с 8 по 15 июня. Основной сбор начнется 23 июля.
Чемпионат Европы-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне все матчи группового раунда с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии проведут в Стамбуле.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2017/06/06/na-osnovnoj-sbor-muzhskoj-natsionalnoj-komandy-vyzvany-11-igrokov/
- Сборная России (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Виталий Фридзон
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Дмитрий Хвостов
- Никита Курбанов
- Сергей Карасев (баскетбол)
- Дмитрий Кулагин
- Семен Антонов