Мозгов присоединится к сборной России для подготовки к Евробаскету 24 июля

Агент центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов сообщил, что игрок присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату Европы 24 июля. В нынешнем сезоне НБА Мозгов сыграл 54 матча, в среднем проводя на площадке 20,4 минуты, набирая 7,4 очка и делая 4,9 подбора. Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния).

– Тимофей 13 июня улетает в Лос-Анджелес, где будет заниматься индивидуально с тренером до конца месяца, – цитирует ТАСС Шарифьянова. – В начале июля уже вернется в Россию, где запланирована масса мероприятий. А 24 июля он присоединится к сборной, которая начнет сбор в Новогорске. Он хочет и настроен выступить на Евробаскете.