Мозгов предложил Кириленко пожаловаться ФИБА на расписание матчей сборной России

Центровой сборной России Тимофей Мозгов признал, что после победы над Турцией (76:73) в стартовом матче чемпионата Европы было сложно уснуть. Он отметил, что до второй игры на турнире у команды меньше суток.

- После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток, - цитирует ТАСС Мозгова. - Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, ФИБА? Пусть Андрей (Кириленко. - Прим. "СЭ") этим занимается, поругает - это его работа.

Во втором туре Россия сыграет с Сербией. Встреча состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры - в 17.00 по московскому времени.