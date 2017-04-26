Мозгов, Карасев и Швед - в расширенном составе сборной России

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с расширенным списком кандидатов в национальную команду. Сбор российской команды начнется 24 июля в Новогорске.

Как сообщает официальный сайт РФБ, в расширенный список вошли 27 баскетболистов. Это защитники Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все – ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – "Локомотив", Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба – "Автодор", Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба – "Химки"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба – "Локомотив"), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров ("Иркут", Иркутск), Станислав Ильницкий ("Химки"), Владислав Трушкин ("Енисей", Красноярск), центровые Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев ("Автодор"), Тимофей Мозгов ("Лейкерс", НБА), Антон Пушков ("Зенит"), Дмитрий Соколов ("Химки").

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россия на первом этапе сыграет в Стамбуле со сборными Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.