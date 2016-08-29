17:10 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Мирза Телетович: "Наша сборная и без меня способна хорошо сыграть с Россией"

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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Мирза Телетович выразил уверенность в успехе своей команды в отборочном турнире Евробаскета-2017. Форвард по состоянию здоровья вынужден пропустить матч против России, который пройдет 31 августа в Перми. В 2015 году у него была диагностирована легочная тромбоэмболия, в связи с чем баскетболисту противопоказаны длительные перелеты.

– Наша сборная и без меня способна хорошо сыграть в Перми, – цитирует пресс-служба РФБ Телетовича. – И, конечно, в оставшихся матчах со Швецией и Россией сделаем все возможное, чтобы попасть в финальный турнир чемпионата Европы. Мы обсуждали мое здоровье с тренерами команды и решили, что мне лучше пропустить эту долгую поездку – для того, чтобы на 100 процентов подготовиться к трем остальным матчам.

Отметим, что, согласно расчетам боснийцев, вся дорога на игру со сборной России займет более 10 часов (перелет по маршруту Сараево - Белград - Москва - Пермь). Поэтому тренерский штаб команды принял решение лишний раз не рисковать здоровьем Телетовича и сохранить его для следующих матчей.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/08/27/teletovich-propustit-match-so-sbornoj-rossii-v-permi/

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