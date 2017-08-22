Милош Теодосич: "Было очень сложно отказаться от участия в Евробаскете"

Разыгрывающий "Клипперс" и сборной Сербии Милош Теодосич сказал, что отказался от выступления на чемпионате Европы 2017 года из-за проблем с голенью. Бывший игрок ЦСКА отметил, что консультировался с врачом своего клуба и главным тренером национальной команды Сашей Джорджевичем.

– Было очень сложно отказаться от участия в Евробаскете, - цитирует Eurohoops Теодосича. – Особенно после стольких лет выступлений за сборную. После консультаций с врачом "Клипперс" и Сашей Джорджевичем понял, что не смогу помочь команде. Проблемы с голенью оказались сложнее, чем я предполагал. Думал, что сыграю, но прогнозы врачей были другими.

Напомним, чемпионат Европы 2017 года пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. На групповом этапе сербы сыграют с Россией, Великобританией, Латвией, Турцией и Бельгией.