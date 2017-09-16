Милан Мачван: "Если бы Россия вышла в финал, то Швед стал бы MVP Евробаскета-2017"

Капитан сборной Сербии Милан Мачван после победы в полуфинале Евробаскета-2017 над Россией рассказал о том, что его партнеры по команде надеятся на золотые медали турнира. Сербы в финале встретятся со Словенией. Россия сыграет в матче за третье место со сборной Испании.

- Мы находимся в 40 минутах от столь желанного золота, - цитирует Blic Мавчана. - Полуфиналы не могут быть легкими. Мы вели с разницей более 10 очков , но Швед вернул сборную Россию в игру. Если бы россияне вышли в финал, он, вероятно, был бы MVP. Он возвращал их в игру каждый раз, когда им это нужно. Вот почему мы счастливы, ведь мы обыграли качественную команду.

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