Межведомственная комиссия поддержала заявку РФБ на проведение чемпионата Европы-2019

Межведомственная комиссия по организации в России международных соревнований поддержала предложение Российской федерации баскетбола подать заявку на проведение чемпионата Европы-2019 среди женщин, сообщает пресс-служба РФБ. В заседании приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент ОКР Александр Жуков, министр спорта РФ Павел Колобков, секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский, а также президент ПКР Владимир Лукин.

Игры турнира готовы принять у себя Екатеринбург и Курск. Победитель чемпионата Европы-2019 получит прямую путевку на Олимпиаду-2020, а команды, которые займут 2-5-е места, сыграют в квалификационном турнире.