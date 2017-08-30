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23:56 30 августа | Баскетбол — Чемпионат Европы

Марк Газоль возглавил рейтинг лучших игроков Евробаскета-2017 по версии Eurohoops


На сайте Eurohoops был опубликован рейтинг 20 лучших игоков Евробаскета-2017. На первом месте расположился испанец Марк Газоль, вторую строчку занял латыш Кристапс Порзингис, тройку замкнул еще один представитель сборной Испании Поу ГазольРоссийских баскетболистов в рейтинге не оказалось.

1. Марк Газоль

2. Кристапс Порзингис

3. Поу Газоль

4. Горан Драгич

5. Богдан Богданович

6. Нандо Де Коло

7. Дарио Шарич

8. Боян Богданович

9. Деннис Шредер

10. Эван Фурнье

11. Рикки Рубио

12. Йонас Валанчюнас

13. Никола Вучевич

14. Серхио Родригес

15. Марко Белинелли

16. Лука Дончич

17. Гиоргос Принтезис

18. Омри Каспи

19. Джеди Осман

20. Заза Пачулия.

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