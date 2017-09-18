Лука Дончич: "Жду, что вся Словения будет в аэропорту"

Защитник сборной Словении Лука Дончич,из-за травмы пропустивший финал Евробаскета против Сербии (85:93), отметил, что команде не понадобилась его помощь. По его словам, на восстановление от повреждения лодыжки у него уйдет до двух недель.

- Я в порядке. Это просто травма лодыжки - через одну-две недели я буду готов играть, - цитирует Eurohoops Дончича. - Я не мог помочь своей команде, но им, похоже, она и не понадобилась. Они обыграли очень жесткого соперника, Сербию. Я грожусь партнерами по команде и тренерским штабом.

Не могу поверить, что мы выиграли Евробаскет! Мы сделали это! Впервые в истории мы - чемпионы Европы! Я просто не могу в это поверить.

Чего я жду по возвращении домой? Думаю, в аэропорту будет вся страна.