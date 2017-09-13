Лучший матч Евробаскета? Словения победила Латвию

В матче 1/4 финала чемпионата Европы сборная Словении обыграла Латвию (103:97). Зрители в соцсетях, обсуждая поединок, называют его одним из лучших на турнире. 34 очка записал на свой счет лидер латвийцев Кристапс Порзингис. 27 баллов – у восходящей словенской звезды Луки Дончича, на очко меньше набрал его соотечественник Горан Драгич.
Напомним, что в полуфинале соперником Словении станет сборная Испании.
That kid... Take a bow @Luka7doncic 🇸🇮! #EuroBasket2017 @kzs_si pic.twitter.com/9yBEJ1DoK4– FIBA (@FIBA) 12 сентября 2017 г.
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
- Кристапс Порзингис
- Сборная Латвии (баскетбол)