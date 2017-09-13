Лучший матч Евробаскета? Словения победила Латвию

В матче 1/4 финала чемпионата Европы сборная Словении обыграла Латвию (103:97). Зрители в соцсетях, обсуждая поединок, называют его одним из лучших на турнире. 34 очка записал на свой счет лидер латвийцев Кристапс Порзингис. 27 баллов – у восходящей словенской звезды Луки Дончича, на очко меньше набрал его соотечественник Горан Драгич.

Напомним, что в полуфинале соперником Словении станет сборная Испании.