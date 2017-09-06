Литва победила Германию, Словения - Францию

Сборная Литвы обыграла Германию (89:72) в матче группового турнира Евробаскета. Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Йонас Валанчюнас, на счету которого 27 очков. У проигравших точнее всех был Деннис Шредер (26).

В другом матче игрового дня Словения обыграла Францию - 95:78. Самыми результативными игроками встречи стали словенский защитник Горан Драгич (17) и его коллега по амплуа француз Нандо де Коло (16).

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа B

Германия - Литва - 72 : 89 (19:23, 24:24, 17:25, 12:17).

6 сентября. Тель-Авив. "Menora Mivtachim".

Группа A

Словения - Франция - 95:78 (28:22, 24:13, 25:16, 18:27).

6 сентября. Хельсинки. "Hartwall Arena".